Mamás en Acción pide un hogar para 17.000 menores tutelados: "En España la cultura del acogimiento familiar es muy baja"

La presidenta y fundadora de la ONG Mamás en Acción, Majo Gimeno, ha advertido de que "en España la cultura del acogimiento familiar es muy baja" y ha pedido a las administraciones que se divulgue sobre este recurso para encontrar familias dispuestas a acoger a los más de 17.000 menores que viven en residencias para menores tutelados, 1.200 de ellos menores de 6 años.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes durante la jornada 'Ni un niño sin familia', celebrada en el Senado, con motivo del Día del Acogimiento Familiar, que se celebra este sábado 31 de mayo.

Mamás en Acción --comunidad de voluntarios y voluntarias que acompañan a niños que, por diversas razones, se encuentran solos en los hospitales-- concluye con esta jornada una serie de reuniones y encuentros con grupos parlamentarios, que han llevado a la organización a reunirse con los portavoces PP y PSOE y a comparecer en la Comisión de Infancia.

Según ha avisado la ONG, el acogimiento familiar --que facilita una vida en hogar para estos menores-- ha descendido más de un 6% en los últimos cuatro años. En 2023 se registraron 18.097 acogimientos familiares; en 2022 fueron 18.177 acogimientos familiares; 18.455 en 2021; 18.892 en 2020 y 19.320 en 2019.

Por su parte, señala que los acogimientos residenciales han aumentado, con 17.112 en 2023, frente a los 16.365 registrados en el año 2022; 16.177 en 2021 y 16.991 en 2020. Sí ha bajado con respecto a 2019 cuando eran 23.209.

Desde Mamás en Acción piden que se cumpla la ley, pues en España, el Gobierno y las comunidades autónomas han acordado eliminar la presencia de menores de 6 años en centros tutelados antes de 2026, a instancias de la UE.

REDISTRIBUIR FONDOS Y MÁS PERSONAL

Para cumplir con este mandato, la organización propone a las administraciones redistribuir los fondos, garantizar más personal en los servicios que se dedican a gestionar el acogimiento familiar y acelerar los expedientes.

Según ha precisado Gimeno, una plaza para un menor tutelado en un centro puede costar al Estado "entre 6.000 y 9.000 euros al mes" y en una familia, "300 euros al mes".

También sugiere realizar más campañas informando a la sociedad, igual que se impulsa, por ejemplo, la adopción de animales. "Yo veo un montón de campañas de 'Adopta a Charlie', algo precioso, que yo también me lo llevaría, porque nuestra debilidad son los perros, pero no veo campañas que llenen las ciudades de 'Acoge a Carlitos, a María, a Marta'. Hasta que no veamos inundadas nuestras ciudades con carteles de 'Acoge a Carlitos', no podemos decir que no hay familias, es que las familias no lo saben", ha advertido Gimeno.

Igualmente, la presidenta de Mamás en Acción ha abogado por "quitar el miedo a los expedientes y a las etiquetas de necesidades especiales, a esas etiquetas muchas veces de secuelas".