La Costa Blanca promociona Alicante como destino educativo y turístico "referente" en la feria NAFSA

El Patronato Costa Blanca participa un año más, junto con la Universidad de Alicante (UA), en la feria NAFSA, que se celebra este año en California (Estados Unidos), en el San Diego Convention Center de la ciudad de San Diego, con el objetivo de "posicionar" a la provincia de Alicante "en el epicentro educativo internacional y de aprendizaje de lenguas".

Tal y como ha detallado el director del Patronato Provincial de Turismo, José Mancebo, la presencia en esta feria, que concluye este viernes, "permite reforzar la estrategia dual de consolidación de alianzas y de diversificación de mercados clave para" para que Alicante se posicione como "destino referente educativo y turístico".

Según ha explicado la Diputación de Alicante en un comunicado, la edición de 2025 del "mayor encuentro mundial" sobre internacionalización de la educación superior, supone una cita "crucial".

En esta línea, Mancebo ha apuntado que "se cumplen diez años desde la puesta en marcha de una estrategia conjunta, de la mano de la UA, para consolidar" la posición alicantina "como un destino académico de referencia en el ámbito internacional, particularmente para estudiantes estadounidenses que buscan aprender o perfeccionar su español en un entorno multicultural y de alta calidad educativa".

"Esta edición marca un punto de inflexión estratégico", ha destacado el director del ente turístico de la Diputación de Alicante, quien ha viajado a California junto a la vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo de la UA, Rosa María Martínez; el director del Secretariado de Movilidad de la UA, José Luis Oliver, y el director del Centro Superior de Idiomas de la UA, Julián López.

"Por un lado, recogemos los frutos de una década de trabajo, con acuerdos que se han materializado este año por primera vez, como el alcanzado con la Universidad de California y, por otro lado, la situación diplomática actual, con el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de limitar el número de visados de estudiantes internacionales, que nos obliga a replantear la estrategia y a diversificar más que nunca nuestros mercados, dirigiendo esfuerzos hacia el japonés o el indio", ha detallado Mancebo.

"ESTRATEGIA INTEGRAL"

Según la Diputación, "este enfoque no solo busca reforzar el posicionamiento académico de la provincia, sino que forma parte de una estrategia integral de promoción turística". "La llegada de estudiantes internacionales tiene un efecto directo en la economía local, puesto que sus estancias se prolongan, se dinamiza el consumo y se difunde la marca Costa Blanca a través de la experiencia de miles de jóvenes que se convierten en embajadores del destino", añade la institución provincial.

Igualmente, el Patronato Costa Blanca ha resaltado que "la formación se convierte en un vector esencial del turismo de largo plazo, con impacto en sectores como la hostelería, la restauración, el comercio o la oferta cultural".

"El estudiante internacional no es solo valioso desde el punto de vista de la movilidad educativa, sino también por su papel como prescriptor del destino. A lo largo de su estancia, suele recibir la visita de familiares y amigos, lo que genera un flujo turístico adicional que se repite incluso más allá del periodo académico. Este efecto multiplicador convierte al estudiante en un verdadero agente de promoción internacional para la Costa Blanca", ha aseverado.

REUNIONES

Durante estos tres días de feria, la delegación alicantina ha mantenido cerca de medio centenar de citas y encuentros profesionales con universidades, instituciones y agencias educativas "de relevancia internacional" procedentes de diversos países.

Entre estos contactos están los mantenidos con centros de Estados Unidos como University of Wyoming, University of Wisconsin-Stout, University of Vermont y Uceap; del Reino Unido, con De Montfort University y la participación institucional en la recepción organizada por Butex; de Asia, con Waseda University (Japón) y las agencias Collegedunia y Envision (India); de Oceanía, con la University of Sydney (Australia); del Líbano, con la Lebanese American University; de Europa central y del este, con Brno University of Technology (República Checa) y Georgian National University SEU (Georgia), y del norte de Europa, con Blueberry (Suecia) y College Contact (Alemania). También se incluyen reuniones con plataformas globales como Keystone Group y el Kentucky Institute of International Studies (KIIS).

La participación de la Costa Blanca y la UA se ha articulado "principalmente" a través del 'workshop' profesional incluido en la propia feria y "centrado en la movilidad académica y los viajes educativos internacionales", según la Diputación.

Así, el director turístico ha recalcado que este espacio "ha permitido reforzar los vínculos con agentes especializados en programas de 'study abroad' y en la enseñanza del español como lengua extranjera, consolidando alianzas clave para el posicionamiento del destino como ecosistema educativo internacional".

OFERTA EDUCATIVA

Las universidades y escuelas de español de la Costa Blanca ofrecen una "amplia variedad de programas para estudiantes internacionales, desde cursos intensivos de corta duración, hasta programas académicos completos, con alojamiento y actividades culturales", de acuerdo con la Diputación.

"Este modelo de inmersión permite combinar el aprendizaje lingüístico con una experiencia cultural enriquecedora en uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo", ha puntualizado Mancebo al respecto.

Finalmente, el responsable del ente autónomo ha insistido en que la "presencia continuada" del Patronato Provincial de Turismo en NAFSA "se consolida como una acción clave dentro de nuestro propósito de internacionalización de la Costa Blanca, posicionando el territorio como un ecosistema educativo global, competitivo, diverso y con una oferta de calidad adaptada a las nuevas realidades internacionales".

"Esta línea de acción convierte a la educación en un aliado directo del turismo sostenible y desestacionalizado, integrando formación, cultura y experiencia vital como ejes del desarrollo territorial", ha zanjado.