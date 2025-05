Un Huracán envalentonado recibe al Corinthians, que necesita ganar y golear

Buenos Aires, 26 may (EFE).- Huracán, líder del grupo C de la Copa Sudamericana con once unidades, recibe este martes al brasileño Corinthians, segundo con ocho puntos y peor diferencia de gol, por lo que está obligado a ganar y golear para quedarse con el primer puesto y asegurarse la clasificación a octavos de final.

Huracán cuenta con una diferencia positiva de ocho goles y Corinthians de sólo uno, mientras que el combinado argentino ha marcado diez tantos por sólo cinco del brasileño.

Ante este escenario, para quedarse con el primer puesto los dirigidos por Dorival Júnior deben imponerse por una diferencia de cuatro tantos o de tres pero marcando las suficientes para superar a Huracán en goles a favor, el tercer criterio de clasificación después de diferencia de puntos y saldo de goles.

Más allá de la disputa por el primer lugar, existe también una por el segundo puesto, ya que el colombiano América de Cali se ubica tercero, a sólo un punto de Corinthians y con un saldo positivo de dos goles.

En simultáneo con el choque entre argentinos y brasileños en Buenos Aires, América recibirá en Cali al Racing de Montevideo, el único equipo del campeonato que aún no ha sumado puntos.

En caso de darse la lógica e imponerse el conjunto colombiano, sólo un triunfo permitiría a Corinthians soñar con la clasificación, aunque sea mediante un segundo puesto que le obligue a disputar los 'playoffs' con equipos provenientes de la Copa Libertadores.

Huracan llega al duelo de este martes en un gran momento, tanto por su presente en el plano internacional como por su desempeño en el ámbito local.

Tras haber rescatado el pasado miércoles un valioso empate 0-0 ante América en Colombia, con su arquero Hernán Galíndez como figura, los dirigidos por Frank Kudelka dieron el golpe y vencieron primero a Rosario Central y luego a Independiente para alcanzar la final del torneo Apertura del fútbol argentino, que disputarán el domingo ante Platense.

En la antesala de ese duelo, Kudelka podría reservar a algunos de sus titulares en el choque ante Cortinhians para llegar mejor preparado a un duelo que le puede dar su primer del torneo argentino en más de 50 años.

Corinthians, por su parte, viene de derrotar al uruguayo Racing por 1-0 en su última presentación en el Sudamericana, y desde entonces consiguió dos triunfos consecutivos y un empate, este sábado, por 0-0 ante Atlético Mineiro.

Ese resultado dejó al 'Timao' en la octava posición del campeonato brasileño, con catorce unidades tras disputarse las diez primeras jornadas, y a ocho puntos del líder Palmeiras.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires y está previsto para las 21.30 horas (00.30 GMT del miércoles).

El árbitro será el boliviano Gery Vargas y estará acompañado en las bandas por sus compatriotas José Antelo y Edwar Saavedra y por Wilfredo Campos en el VAR. EFE