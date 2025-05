Trump dice que le alegra presidir durante JJOO y Mundial tras perder mandato de 2021-2025

Washington, 26 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que "en cierto modo" se alegra de no haber logrado su segundo mandato entre 2021 y 2025, porque entonces no sería presidente durante un "periodo tan importante" que incluirá la celebración en EE.UU. de los Juegos Olímpicos, el Mundial de fútbol y el 250 aniversario de la fundación nacional.

"En cierto modo, me alegro de haberme perdido ese segundo mandato en ese momento, porque no sería su presidente durante este periodo tan importante", dijo hoy Trump durante su discurso con motivo del Día de los Caídos pronunciado en el Cementerio Nacional de Arlington, en el estado de Virginia.

"¿Se imaginan que me hubiera perdido estos cuatro años? Y ahora miren lo que tengo. Lo tengo todo. Es increíble cómo funcionan las cosas. Dios obró esto", añadió.

El comentario de Trump se produce después de que el propio mandatario haya sugerido que podría presentarse a un tercer mandato -algo que a día de hoy prohíbe la Constitución y que para producirse requeriría un complicado proceso de enmienda- y de que en numerosas ocasiones haya denunciado que su rival en las presidenciales de 2020, Joe Biden, le "robó" la victoria.

"Conseguí el Mundial (de fútbol de 2026) y los Juegos Olímpicos (de 2028). El 250 aniversario no fue cosa mía. Me gustaría atribuirme el mérito", bromeó Trump con respecto a la importante efeméride que se celebra el año próximo.

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la concesión de los Juegos Olímpicos que acogerá en 2028 la ciudad de Los Ángeles en septiembre de 2017, mientras que la candidatura conjunta de EE.UU., Canadá y México para acoger el Mundial de fútbol en 2026 fue elegida en junio de 2018, fechas en las que el neoyorquino cumplía su primer mandato en la Casa Blanca.

"Pensé: 'qué lástima no ser presidente entonces'. Y miren lo que pasó: resulté elegido y lo vamos a pasar genial. Vamos a tener una gran celebración. Pero lo más importante de todo es el 250 aniversario, que lo supera todo, incluyendo el Mundial y los Juegos Olímpicos", añadió en el Cementerio Nacional de Arlington entre gritos de apoyo de la multitud congregada.

Durante su discurso, en el que, como es tradición, se agradeció el sacrificio de aquellos militares estadounidense caídos en combate, Trump también mostró su apoyo para el secretario de Defensa, Pete Hegseth, duramente criticado por su rol en el llamado caso "Signalgate", en el que compartió información militar sensible en un chat en abierto.

"Gracias también a un hombre que ha dedicado su vida a los militares y veteranos: el Secretario de Defensa, Pete Hegseth. Lo está haciendo muy bien. Ha pasado por mucho, ¿verdad?, pero le va muy bien. Es un tipo duro. Eso es lo que queremos", afirmó el republicano. EFE

