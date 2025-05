El Betis intentará hasta el final la continuidad de Antony, aunque "no será fácil"

Sevilla, 26 may (EFE).- El Real Betis intentará por todos los medios retener una campaña más al brasileño Antony dos Santos, quien llegó cedido en enero por el Manchester United y con sus 9 goles, 5 asistencias y su juego ha sido clave para el equipo, afirmó su presidente, Ángel Haro, antes de la final de la Liga Conferencia ante el Chelsea, aunque admitió que "no será fácil".

En declaraciones a los periodistas en el aeropuerto sevillano de San Pablo antes del viaje de la expedición bética a Breslavia (Polonia), donde pugnará el miércoles por el título de la 'Conference', Haro dejó claro este lunes que "el Betis tiene que intentar optar por que Antony se quede", tras no triunfar en Mánchester y haber recobrado la alegría en Sevilla, pero "no será fácil porque no depende solo" de su club y "ni siquiera del jugador", al poseer sus derechos el United.

Al ser preguntado por si ganar el que sería el primer título europeo para el Betis podría ser importante para la continuidad de Antony, el dirigente verdiblanco desligó esa hipótesis de la posible permanencia del extremo brasileño en el equipo, pero también reconoció que, en caso de ganar, "la explosión de alegría" que habría sí podría "ayudar también".

"El Betis tiene que intentar optar por que Antony se quede. No será fácil porque no depende solamente del Betis, ni siquiera tampoco del jugador, sino de un tercer club (el Manchester United) que es el que tiene la propiedad" de sus derechos, precisó el mandatario del club andaluz.

Añadió que, en cualquier caso, el Betis lo va a intentar y ya se verá lo que ocurre. "Nosotros lo intentaremos, pero dentro de lo que tiene que ser el rigor económico del club, no podemos salirnos de esos parámetros que nos hemos marcado", aseveró.

Cuestionado por el hecho de que Movistar, propietaria de los derechos de emisión de la final de la Liga Conferencia, supuestamente no haya autorizado la instalación de una pantalla gigante en el Benito Villamarín para seguir el partido y se plantee acudir a los tribunales, Haro dijo que no tiene "ninguna noticia" de ello y que el Betis cuenta con el permiso de la UEFA.

"Creo que en este caso Movistar con quien tiene que pleitear o disputar esto es con UEFA. Nosotros hemos intentado también (alcanzar un acuerdo) con Movistar. Entendemos también sus motivos para no dar la señal, pero tenemos una señal desde la UEFA y, por tanto, somos un tercero de buena fe en esto", concluyó. EFE

