Del Toro: "Tengo la confianza de haberme visto con fuerza"

Redacción deportes, 26 may (EFE).- El mexicano Isaac del Toro (UAE), líder del Giro de Italia, disfrutó de la tercera jornada de descanso con la confianza de haberse visto "con buenas piernas" ante la semana decisiva, y tratará de protegerse y defender el liderato en una experiencia nueva con las etapas de montaña con "un equipo que se encuentra en la mejor posición".

"Soy una persona lógica, y pienso que después de la etapa de ayer he demostrado que tengo piernas, y eso me da confianza. No obstante, me pongo en el punto de mi equipo, los demás intentarán atacar y me tengo que defender. Para mí será una experiencia nueva, pero tengo gente buena alrededor que me orienta. Tenemos equipo para estar al frente", dijo Del Toro en la conferencia telemática desde Italia.

Del Toro (Ensenada, 21 años), no cree que la semana entera que lleva vistiendo la maglia rosa le pueda influir en una semana marcada por la alta montaña. El hecho de haber tenido más compromisos con los medios y los protocolos del podio no será excusas para la maglia rosa.

"Dicen que esas cosas afectan, pero prefiero pensar que no. En este sentido prefiero pensar en positivo y vivir en la ignorancia", señaló el ciclista de la Baja California.

Del Toro subrayó la "buena situación del equipo", con Juan Ayuso tercero a 1.26 minutos. "Estamos bien colocados y hay que defender las posiciones y ver la situación de carrera cada día y estar atentos. La presión debe ser para los demás", aseguró.

Matxin: Apoyo al líder, se lo ha ganado

Por su parte, el director del equipo, Josean Fernández Matxín, volvió a dejar claro que el líder del Giro es Isaac del Toro, daro que merece un respeto.

"Isaac ha sido el mas fuerte y es líder por méritos propios. Le defenderemos y seremos coherentes con la posición que ocupa, se la ha ganado", concluyó. EFE