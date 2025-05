Afines a Morales marchan para exigir su inscripción como candidato y la renuncia de Arce

La Paz, 26 may (EFE).- Decenas de seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales marcharon este lunes en La Paz para exigir que inscriban su candidatura como candidato a la Presidencia en las elecciones generales del 17 de agosto, pese a estar inhabilitado, y para pedir la renuncia del mandatario Luis Arce.

Diferentes delegaciones de mineros, campesinos y cocaleros del Trópico de Cochabamba, principal bastión político y sindical de Morales (2006-2019) se reunieron en el centro de la ciudad y marcharon hasta los alrededores de las sedes de Gobierno y del Legislativo para pedir la renuncia de Arce a quien culpan de una crisis económica.

En su intento de llegar a la casa de Gobierno se toparon con policías que horas antes colocaron vallas metálicas que impidieron su ingreso.

"Este Gobierno nos ha sumido en esta crisis y no hace nada, no da soluciones, solamente va culpando a otros de la ineficiencia que tiene Luis Arce y David Choquehuanca, que no ha sabido gobernar este país", dijo a EFE Ruth López, seguidora de Morales.

Otro simpatizante del exgobernante señaló que las bases indígenas de Bolivia decidieron "que el hermano Evo sea candidato y presidente del Estado Plurinacional", por lo que Bolivia "no necesita un presidente que entre a aprender", sino "un presidente como Evo, que tenga experiencia".

Los manifestantes se quedaron en el lugar durante unas horas en espera de una audiencia judicial que debía solucionar un recurso de inconstitucionalidad, presentado contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) para que su personería jurídica sea restituida.

Los seguidores del expresidente esperan que Pan-Bol se restituido debido a que Morales intentó, sin éxito, inscribir su candidatura presidencial con ese partido, pero esta organización ya había perdido su personería jurídica dos semanas antes del cierre de inscripciones en el TSE.

Después de la espera marcharon por el centro de la ciudad y finalmente se dispersaron con el anuncio de que habrá otra manifestación este martes.

Morales quiere participar en los comicios para buscar su cuarto mandato, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo en el que indica que una persona puede reelegirse como presidente "por una única vez" de forma continúa.

Esto inhabilitaría a Evo Morales, quien ya gobernó el país en tres períodos (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).

El exmandatario también renunció este año al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y fundó el bloque Evo Pueblo, pero esta organización aún no posee personería jurídica, por lo que no puede inscribir candidatos.

Arce y Morales están distanciados desde 2021 por diferencias en el manejo del Gobierno y el control del gubernamental MAS. Sin embargo, el oficialismo muestra divisiones internas desde la crisis política de 2019, que derivó en la renuncia de Morales a la Presidencia y la de todo su Gabinete. EFE

(foto) (video)