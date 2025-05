Alfonso Rueda reitera el apoyo del PPdeG a Feijóo y apunta: "Galicia te pedirá lo que tú sabes que Galicia necesita"

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reiterado el apoyo de los populares gallegos a Alberto Núñez Feijóo en el Congreso que el PP nacional celebrará en julio, asegurando que Galicia "va a ser fundamental en la victoria" cuando haya elecciones, y ha lanzado un mensaje al que fuera presidente de la Xunta: "Galicia te pedirá todo lo que tú sabes que Galicia necesita".

En su intervención en la tradicional 'romería popular' celebrada este sábado en la localidad coruñesa de O Pino, el líder de los populares gallegos ha animado a Feijóo a "trabajar como se hace aquí", así como a "recoger la estirpe" de expresidentes como Gerardo Fernández Albor o Manuel Fraga y de su propio legado al frente del Gobierno gallego para "decirle a España que aquí hubo un gran presidente y va a haber un gran presidente en España".

"Que se llama Alberto Núñez Feijóo, que lo va a hacer igual que lo hizo en Galicia, que sabe que gobernar consiste en resolver, en no crear problemas y en no mentir", ha señalado.

MÁS DE 2.000 AVALES EN A CORUÑA

Antes han tomado la palabra el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, y el presidente del PP de A Coruña, Diego Calvo, que ha entregado a Feijóo más de 2.000 avales recogidos en la provincia y ha agradecido al ahora líder del PP nacional que no fallase nunca a esta cita en la carballeira de A Magdalena.

"En Galicia no necesitas hacer campaña, te conocemos de muchos años. Has ganado cuatro mayorías absolutas; siempre que te has presentado, Galicia ha sido una de las comunidades que más te ha apoyado", ha celebrado Calvo.

Tras él, ha sido el turno del presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, que ha subrayado que esos avales son "muestras de confianza" de los que lo conocen y de las "miles de personas que confían" en que va a hacer "las cosas muy bien".

"Iremos al Congreso nacional desde el PPdeG a hacer lo que sabemos hacer mejor: aportar y construir, y decir con todo el orgullo que Galicia va a ser parte fundamental de la victoria de Feijóo cuando haya elecciones", ha reivindicado.

FRENTE A "LOS DEL 'NO'"

A continuación, el líder del PPdeG ha vuelto a reivindicar que los populares no quieren "una nación desigual" y ha insistido en criticar que "el BNG dice a todo que 'no'" y los del PSOE "dicen a todo que sí". "Sí a todo lo que sea malo para Galicia, a los que hacen de acompañamiento inútil para Galicia y muy inútil para el BNG", ha reprochado.

"¡Aquí decimos que sí!", ha reiterado antes de rechazar "una Galicia pequeña" y reivindicar "una Galicia plural", en la que "cada uno haga lo que le pete y piense lo que le pete" frente a una Galicia "cerrada como quieren hacer".

"ENEMIGOS"

En este punto, ha vuelto a dirigirse a Alberto Núñez Feijóo, al que ha augurado que tiene por delante "un reto que no es pequeño" tras tener "tiempos muy duros" y frente a "enemigos que no funcionan con las reglas de la gente buena, de la gente legal".

"Vas a poder con todo eso", ha alentado para darle de nuevo la bienvenida a su "casa" y a una "isla de 'sentidiño'" en la que, ha apuntado, no van a "perder nunca la cabeza".

Por todo ello, en el Congreso que se celebrará en Madrid, ha avanzado que Galicia estará presente "con mucha gente" que apoyarán a "una persona que conocemos". Y allí, ha aseverado: "Galicia te pedirá todo lo que tú sabes que Galicia necesita".