El exjefe del servicio secreto finlandés, sospechoso de traición según medios

Berlín, 23 may (EFE).- El exjefe de los servicios secretos de Finlandia y actual secretario general del Parlamento finlandés, Antti Pelttaria, está siendo investigado como sospechoso de un crimen de traición, según informaron este viernes varios medios, entre ellos la televisión pública Yle.

En concreto se le investiga por la posibilidad de haber revelado un secreto de Estado con implicaciones para la seguridad o la defensa nacional, lo que puede acarrear una pena de prisión de hasta cuatro años.

El jueves, el propio Pelttari había anunciado que había sido interrogado como sospechoso en un caso de irregularidades cometidas presuntamente por exoficiales del Servicio de Seguridad o Supo, en el que podría haber cometido un delito de omisión por no haber actuado en su calidad de jefe de la organización.

"No me considero culpable y no comentaré más la cuestión en este momento. Espero que la cuestión se resuelva rápidamente", escribió en X.

Por su parte, la fiscalía general del Estado había informado el jueves de que el caso concierne a civiles que como parte de las actividades del Supo tuvieron acceso a informaciones clasificadas que procesaron de forma inadecuada.

Esto habría llevado posteriormente a que terceros consiguieran hacerse con informaciones confidenciales al extraerlas de un dispositivo electrónico en manos de uno de estos civiles.

Por su parte, el portavoz del Parlamento o Eduskunta, Jussi Halla-aho, informó en una rueda de prensa de que Pelttari ha sido convocado para dar explicaciones por el caso y que posteriormente se tomará una decisión sobre una posible suspensión como secretario general.

La Supo ya había comentado con anterioridad sobre el caso, que se empezó a investigar el año pasado, del que se tiene la certeza de que ninguno de los implicados actuó en beneficio de otro Estado, sino siempre con el objetivo de proteger la seguridad nacional.EFE