SukuPay se convierte en la primera infraestructura blockchain integrada en una app bancaria de Latinoamérica

MIAMI, 21 de mayo de 2025

Banco Industrial integra SukuPay para transformar los envíos de dinero entre Estados Unidos y Guatemala.

La solución ya está disponible dentro de Zigi, su aplicación financiera móvil.

Con esta integración, los usuarios pueden enviar dinero al instante, sin necesidad de cuentas bancarias ni datos complicados.

MIAMI, 21 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- SukuPay, la empresa de tecnología financiera que moderniza los pagos transfronterizos mediante una infraestructura cripto invisible, se convierte así en el motor de remesas dentro de Zigi. Este hito marca un antes y un después en las alianzas entre bancos y empresas fintech, y posiciona a Banco Industrial —el banco más grande de Guatemala— como pionero en finanzas impulsadas por blockchain.

Esta integración constituye la primera vez que un protocolo nativo de criptomonedas se pone en marcha a esta profundidad dentro de un banco latinoamericano de primer nivel, y ya brinda servicios a los usuarios.

Los guatemaltecos ahora pueden recibir fondos de EE. UU. de forma instantánea y segura por una tarifa fija de 99 centavos de dólar, y utilizar solo un número de teléfono mediante su aplicación bancaria. Sin Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN, por sus siglas en inglés), sin billeteras para criptomonedas, sin pasos ocultos.

"Esto no es una funcionalidad, es una actualización de la infraestructura financiera", afirmó Yonathan Lapchik, director general de SukuPay. "Al integrar SukuPay dentro de Zigi, el Banco Industrial se ha convertido en el primer banco de América Latina en adoptar completamente las vías de pago con stablecoins como motor central de envíos de dinero. No ofrecemos un producto criptográfico. Impulsamos los pagos del mundo real que verdaderamente funcionan para personas reales, bancarizadas o no."

Reimaginar los envíos de dinero con un impacto real

Cada año, se envían más de 165 mil millones de dólares en envíos de dinero desde Estados Unidos a América Latina, y Guatemala recibe más de 21 mil millones de dólares en envíos de dinero anualmente, lo que la convierte en el segundo receptor más grande de América Latina después de México. Sin embargo, los servicios tradicionales de envíos de dinero siguen desactualizados y agobiados por las altas tarifas, la liquidación lenta y las experiencias dolorosas de los usuarios.

SukuPay resuelve esto al evitar la complejidad de las criptomonedas. Los usuarios envían y reciben dinero mediante su identidad basada en el número de teléfono, integrada en la conocida aplicación Zigi. Ya sea con tarjeta de débito, Apple Pay o efectivo en minoristas como Walmart o CVS, los fondos llegan a Guatemala en menos de 20 segundos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No hay descargas adicionales. Sin conversiones. Solo una experiencia perfecta, diseñada para el contexto transfronterizo.

Un plan para el futuro de la colaboración entre la banca y las empresas de tecnología financiera

En lugar de construir su propia infraestructura transfronteriza desde cero, un proceso lento y costoso, Banco Industrial, mediante su aplicación para el consumidor Zigi, se asoció con SukuPay para modernizar los envíos de dinero sin comprometer el cumplimiento, la confianza del cliente o la experiencia del usuario.

"Con la infraestructura de SukuPay integrada directamente en Zigi, no solo mejoramos los envíos de dinero, sino que establecemos un nuevo estándar", señaló Michel Caputi, jefe de la División de Alianzas Estratégicas de Banco Industrial. "Esta solución moderniza a un problema heredado, por lo que estamos orgullosos de liderar el camino en América Latina".

Esta alianza no se trata solo de enviar dinero más rápido, sino de redefinir lo que es posible cuando la infraestructura cripto desaparece en segundo plano. SukuPay proporciona una capa escalable y compatible que permite a los bancos tradicionales recuperar el liderazgo del mercado, sin necesidad de que sus usuarios o equipos experimenten las complejidades de las criptomonedas.

Acerca de SukuPay

SukuPay es una empresa de tecnología financiera que moderniza los pagos transfronterizos, mediante la integración de la infraestructura de cadenas de bloques en las experiencias bancarias cotidianas. Diseñada para ser veloz, asequible y la accesible, SukuPay permite a los usuarios enviar y recibir dinero a nivel mundial mediante solo un número de teléfono, sin importar su situación bancaria. La plataforma potencia las transferencias mediante vías de pago con monedas estables, mientras evita la complejidad de las criptomonedas tanto para los usuarios como para las instituciones. SukuPay se integra directamente en las aplicaciones bancarias orientadas al consumidor, con lo que brinda a las instituciones financieras las herramientas para recuperar el liderazgo en envíos de dinero, sin tener que construirlas desde cero.

Acerca de Banco Industrial y Zigi

Banco Industrial es la institución financiera más grande de Guatemala, que atiende a millones de clientes en toda Centroamérica. Su aplicación de consumo, Zigi, lidera la adopción digital, ya que ofrece servicios financieros accesibles, seguros y confiables a los guatemaltecos de todo el mundo. Con la integración de SukuPay, Zigi ahora ofrece una de las experiencias de envíos de dinero más rápidas, asequibles y fluidas de la región.

