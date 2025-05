Postecoglou: "La Liga Europa era el objetivo, ganar algo era lo más importante"

El entrenador del Tottenham, Ange Postecoglou, confesó que había puesto como objetivo ganar la Liga Europa aunque asumió la responsabilidad de la pésima temporada en Premier, "el reto más duro" de su carrera que logró este miércoles en la victoria (1-0) sobre el Manchester United en la final celebrada en San Mamés.

"Es difícil expresar con palabras todas las emociones. Estoy superorgulloso de los jugadores. Citando a mi primer ministro australiano favorito, Paul Keating, dijo: 'Tras una victoria inesperada, esta es para los que creen de verdad', y sin duda es para los que creen, el grupo de jugadores que nunca flaqueó, que nunca perdió la fe en mí ni en lo que hacíamos", dijo.

El preparador australiano se mostró seguro en rueda de prensa con el plan que habían trazado para cortar la sequía de títulos del equipo londinense y lograr un billete a la Champions. "Un equipo de fútbol increíble liderado por entrenadores brillantes. Gente que trabaja en el club desde la directiva hasta los pies. Sé que todos piensan que tengo una relación conflictiva con la afición, pero todos los aficionados con los que me encontré fueron muy amables, me tranquilizaron, creían en lo que hacía", afirmó.

"Entiendo la decepción que les hemos causado este año, sobre todo en la liga, pero algunos nunca han tenido una noche como esta. Es una recompensa para ellos. Sin duda, ha sido lo más difícil que he hecho. Es justo decir que ha sido un verdadero reto porque, en todos los demás lugares donde he tenido éxito, he contado con la fe y la confianza de todos, y aquí ha sido diferente", dijo.

Postecoglou apuntó además que "ganar" un título era el objetivo para los 'Spurs', 17 años después y más de 40 de su segunda y última Copa de la UEFA. "Cuando llegamos a finales de enero, al final del mercado de fichajes, tomé la decisión en ese momento de que este era el trofeo al que íbamos a aspirar. Probablemente contradecía lo que otros en ese momento pensaban que debíamos hacer, pero yo creía firmemente que podíamos ganarlo", afirmó.

"Desde entonces, cada entrenamiento y decisión, todo lo que hemos hecho en cuanto a partidos, se ha tratado de asegurarnos de que, cuando lleguen estos encuentros, estemos en la mejor posición posible. Eso ha tenido un coste en la liga y tengo que asumir la responsabilidad. Simplemente sentí que el objetivo final, ganar algo, era más importante y era la única manera de hacerlo", añadió.

Por otro lado, y sin su continuidad asegurada, el técnico australiano nacido en Grecia confió en seguir la próxima temporada en el club londinense. "Deseo mucho seguir. Tenemos un grupo de jugadores muy jóvenes. Ya han escalado la montaña y saben lo que se necesita para llegar a donde estamos. Creo que eso acelera las oportunidades de construir un equipo, hacerlo exitoso y competitivo al más alto nivel durante años", comentó.