Laura Matamoros, a corazón abierto: desde la paternidad de Carlo Costanzia hasta su tía Mar Flores

Laura Matamoros se dejaba ver este martes en la presentación de la nueva campaña de moda de 'El Corte Inglés', 'New 2025', bajo el tema "Nuevos códigos, nuevas normas, nueva era" y aprovechó su presencia ante las cámaras para desmentir que esté de nuevo ilusionada con Toni Sierra.

"Lo que me hace gracia es que al final ponéis las etiquetas antes de tiempo", confesaba la influencer, y bromeaba con la posibilidad de tener también amigos que no sean necesariamente algo más: "Es que voy a tener que dejar de tener amigos".

Se le preguntaba también por Antonio Revilla y aseguraba que "ha pasado ya mucho tiempo" y que no tiene "ningún tipo de rencor", tanto es así que "le deseo, de verdad, lo mejor y que sea con su vida plenamente y que conozca a quien tenga que conocer, sea conocida o no conocida".

En el aspecto sentimental, Laura explicaba que la relación más importante que ha tenido es la de Benji, porque es "el padre de mis hijos y la persona más importante que ha pasado, de momento".

Después de acaparar los titulares de los medios durante meses, también se le preguntaba por el hijo de su primo Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, del que decía que es "estupendo y crece perfectamente". Además, tenía unas bonitas palabras para la pareja: "Ellos son unos padres geniales y ya no os puedo decir mucho más".

Respecto a su tía Mar Flores, reflexionaba con que "a las personas que son más jóvenes les cuesta verse como abuelos. Pero igual que es una tiaza, es una abuelaza" y aseguraba que "siempre ha sido una persona mucho más discreta, también hay que respetarlo... yo entiendo que hay gente que le gusta mucho".

Por último, sobre el concurso de Makoke se mostraba reacia, dejando claro que no está siguiendo su paso por Honduras: "No sé si está hablando o no porque no me llega, no tengo ni idea, no lo veo" porque "estoy muy ocupada en mi familia, en mí, en mis proyectos y en estar centrada".