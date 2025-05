Europa desbanca a EEUU como principal enemigo de Rusia, según encuesta

Moscú, 19 may (EFE).- Estados Unidos ya no es el principal enemigo de Rusia, puesto reservado ahora a Europa, en particular a Francia, Reino Unido y Alemania, según una encuesta publicada este lunes.

De acuerdo con el sondeo, realizado por el centro estatal VTsIOM, actualmente solo el 27 % de los rusos considera a EEUU un país enemigo, un porcentaje que llegó al 76 % en 2022.

Mientras, el 48 % considera que el Rusia tiene ahora las relaciones más tensas con Francia, frente al 21 % que lo creía hace tres años.

Ucrania, pese a la campaña militar iniciada por Moscú en 2022, ocupa solo el cuarto lugar entre los principales enemigos de Rusia, según la encuesta del VTsIOM.

El sondeo revela además que en los últimos años bajó en un 5 % el porcentaje de los rusos que veían a Ucrania como el principal enemigo del país.

En cuanto a los amigos de Rusia, en 2025 esta lista la encabezan China (65 %), Bielorrusia (41 %), la India (26 %) y Corea del Norte (26 %). EFE