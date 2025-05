El novato Robert Shwartzman sella la pole en la Indy500, el primero desde 1983

Chicago (EE.UU.), 18 may (EFE).- El novato israelí Robert Shwartzman (Prema Racing) se convirtió este domingo en el primer debutante desde 1983 en sellar la pole en las 500 Millas de Indianápolis.

Shwartzmann, de 25 años, es tan solo el segundo novato desde 1951 en conseguir la pole en la Indy500 y lo hizo tras lograr un promedio de velocidad de 232.790 millas por hora, en un 'Fast-6' en el que el mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) fue tercero y el español Alex Palou (Chip Ganassi) tuvo que conformarse con la sexta posición.

La 109 edición de las 500 Millas de Indianápolis se disputará el próximo domingo 25 de febrero en el Indianapolis Motor Speedway.

"No puedo creerlo, cerré los ojos y dije 'es un sueño, no puede ser verdad'. El coche estuvo fantástico. Venir aquí por primera vez nunca me lo imaginaría, es increíble. Gracias a los aficionados que me animaron", aseguró el israelí tras enterarse de su pole.

Saldrá desde la primera plaza, por delante del japonés Takuma Sato (Rahal) y de O'Ward, que vuelve a Indianápolis tras rozar la gloria en la edición del año pasado.

Palou, que había sido el mejor el sábado, tuvo que conformarse con la sexta plaza, tras un promedio de velocidad de 231.378 millas por hora.

El español, triple campeón de la IndyCar, ha sido el dominador de la temporada hasta ahora al ganar cuatro de las cinco carreras. Busca la que sería su primera victoria en la Indy500. EFE