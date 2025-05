Paolini: "Levantar este trofeo no estaba ni siquiera en mis sueños"

Roma, 17 may (EFE).- La italiana Jasmine Paolini, número 5 y flamante campeona del WTA 1.000 de Roma tras batir en la final a la estadounidense Coco Gauff (6-4 y 6-2), aseguró este sábado que "levantar este trofeo no estaba ni siquiera" en sus sueños cuando era pequeña.

"No me parece real. Es increíble tener el trofeo entre mis manos. Estoy muy emocionada", dijo la italiana en la ceremonia de premiación.

"Enhorabuena a Coco por sus dos últimas semanas. Mucha suerte para lo que estar por venir", le dedicó a su rival, que perdió también recientemente la final en Madrid.

La italiana, campeona olímpica en dobles en los Juegos Olímpicos de París 2024 y ganadora de su segundo WTA 1.000, después del de Dubai 2024, comentó que cuando era pequeña e iba a ver el torneo nunca soñó con algo tan grande como poder ganarlo.

"Es un sueño estar aquí. Vine aquí de pequeña a ver el torneo y levantar esta copa no estaba ni siquiera en mis sueños probablemente", explicó entre risas.

Paolini entró en la historia de Italia ser la primera italiana en ganar tras 40 años, cuando en 1985 lo logró Raffaella Reggi. En un partido tan importante para el país, estuvo presente el presidente de la República.

"Gracias al presidente, Sergio Mattarella, por su apoyo. Al final del año pasado fuimos nosotros al Palacio del Quirinal con el equipo italiano campeón de la Copa Davis y la Billie Jean Cup, y al final hemos conseguid que también venga aquí...", dijo.

En 1985, Reggi también ganó en dobles, donde Paolini disputa la final junto a Sara Errani, con la que ganó el oro en París: "Han sido dos semanas de sueño. No ha terminado todavía. Queda el doble aún, que no me he olvidado. Nos vemos mañana todos".

"Gracias a mi equipo, familia, algún amigo que está por aquí... porque gracias a ellos tenemos esta copa entre las manos. Gracias a la organización y a la Federación, que nos ayuda siempre. Y también al público, que ha sido muy especial", finalizó. EFE