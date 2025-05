Rumanía celebra unas elecciones presidenciales clave, con el ultra Simion como favorito

Luis Lidón y Alexandra Spanu

Bucarest, 16 may (EFE).- Rumanía celebra este domingo la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales que pueden marcar el futuro rumbo del país y en las que parte como favorito el ultranacionalista George Simion.

Tras la anulación en diciembre del anterior proceso electoral por supuesta injerencia rusa y la caída este mes de la coalición gobernante de socialdemócratas, conservadores y la minoría húngara, Rumanía se encuentra en una situación inédita, con un Ejecutivo provisional y un presidente interino.

En este clima de incertidumbre, Simion, líder de la formación nacionalista populista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), llega como favorito frente al independiente proeuropeo Nicusor Dan.

El resultado de la votación puede redefinir el rumbo geopolítico de Rumanía: del compromiso con la OTAN y la Unión Europea a una deriva "soberanista" que ha despertado alarmas en Bruselas.

La campaña ha sido bronca, el estilo agresivo de Simion ha marcado el tono y el país se encuentra muy dividido. "La polarización no desaparecerá con el final de la campaña", advierte a EFE el analista Radu Turcescu.

Porque enfrentan dos modelos de país. Simion propone una Rumanía inspirada en la Hungría de Viktor Orbán que recupere su "soberanía" frente a Bruselas, se distancie del apoyo militar a Ucrania y abrace valores ultraconservadores. Nicusor Dan, alcalde liberal de Bucarest que se presenta como independiente, promete luchar contra la corrupción y representa un cambio tranquilo y el respeto a los compromisos internacionales del país.

George Simion, de 38 años, parte con ventaja. Obtuvo el 41 % de los votos en la primera vuelta del 4 de mayo. Algunas encuestas le dan alrededor del 52 %, aunque otras muestran un empate técnico. Nicusor Dan, con un 21 %, intenta remontar con un mensaje moderado y europeísta, pero carece de una base electoral sólida. El lema de campaña de Dan, "Una Rumanía honesta", resume su programa reformista. Aunque se le reconoce una gran gestión como alcalde, a veces se le reprocha cierta frialdad.

"George Simion tiene un público muy claramente definido, que responde bien a sus mensajes", explica el analista Radu Turcescu. "Su narrativa está basada en la ruptura, en la emoción. En cambio, Nicusor Dan propone soluciones, pero no logra una conexión emocional clara", resume.

La dimisión del primer ministro socialdemócrata Marcel Ciolacu, tras el fracaso electoral del 4 de mayo —cuando el candidato común del PSD y del Partido Nacional Liberal (PNL), Crin Antonescu, no logró pasar a la segunda vuelta—, ha dejado al país en manos de un gobierno interino con competencias limitadas. Tanto el presidente como los jefes de instituciones clave —como el servicio de inteligencia— están en funciones. Esta inestabilidad ha sido aprovechada por Simion, que denuncia un sistema "corrupto y secuestrado" dominado por las formaciones tradicionales, y promete una "restauración democrática". Aunque Dan no forma parte de la clase política tradicional, es visto como un candidato más continuista que Simion.

Simion cuenta con el respaldo total de su partido, AUR, y del electorado nacionalista. Es muy activo en redes sociales y en el extranjero, donde logró movilizar a buena parte de la diáspora. Su mensaje rupturista ha calado con fuerza en sectores rurales, jóvenes y con bajo nivel educativo. Rumanía sigue siendo uno de los países europeos con mayores desigualdades entre el campo y la ciudad, tanto en ingresos como en acceso a la educación.

Dan, por su parte, concentra el apoyo de sectores liberales, además de la mayoría del voto urbano. Sin embargo, afronta la pasividad del Partido Socialdemócrata (PSD), que tras la derrota de su candidato decidió no respaldar a ninguno de los dos finalistas. En el PSD, una formación poscomunista con una fuerte base rural y conservadora, parte de sus votantes puede ver con simpatía el discurso "patriótico" de Simion.

El PSD cuenta con una base fiel y una consigna de voto tendría efecto en muchos electores. Además, como ganador en las elecciones legislativas del pasado 1 de diciembre con el 22 %, no puede formarse ninguna mayoría en el parlamento sin su apoyo. Aunque oficialmente ha prometido no aliarse con AUR, su ambigüedad actual deja la puerta entreabierta. Algunos sectores del partido no verían con malos ojos un gobierno liderado por AUR si eso les garantiza el poder. La familia socialdemócrata europea, a la que pertenece el PSD, ya ha advertido que cualquier cooperación con la extrema derecha es inaceptable y pidió apoyar a Dan.

La presidencia en Rumanía no es solo simbólica: el jefe del Estado tiene influencia directa sobre política exterior, defensa y el nombramiento de altos cargos. Simion promete designar como primer ministro a Calin Georgescu, el polémico candidato prorruso inhabilitado como presidencial por el Tribunal Constitucional. Aunque la formación de Simion no tiene mayoría parlamentaria, Georgescu podría intentar formar gobierno con apoyos puntuales o Simion podría forzar nuevas elecciones legislativas. EFE

