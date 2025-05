2-1. Once Caldas vence a GV San José, clasifica y definirá primer lugar contra Fluminense

Bogotá, 15 may (EFE).- El Once Caldas derrotó por 2-1 este jueves al GV San José en la quinta jornada del Grupo F de la Copa Sudamericana, con lo que los colombianos clasificaron a la siguiente fase y definirán el primer lugar, que da un cupo directo a octavos, frente a Fluminense en Río.

En el estadio Palogrande de Manizales, los tantos del Blanco Blanco fueron obra del central Jerson Malagón y del volante Esteban Beltrán, mientras que la anotación del equipo de Oruro, que quedó eliminado hoy, la hizo el atacante Ferddy Roca.

El Once Caldas lidera la zona con 12 puntos, dos más que el Fluminense que es segundo, mientras que el GV San José es tercero con cuatro unidades y Unión Española es último con dos enteros.

El partido arrancó enredado. Los anfitriones se hicieron del balón y empezaron a dominar, pero tuvieron muchas dificultades para romper la defensa de un equipo que jugó muy cerca de la portería de Bruno Poveda.

Con el paso de los minutos, el Once Caldas empezó a encontrar más espacios, especialmente para rematar de media distancia y comenzar a probar la resistencia del guardameta visitante Bruno Poveda.

En este contexto, los colombianos abrieron el marcador al minuto 35 en un tiro libre de costado lanzado por el extremo Mateo Zuleta que pasó por toda el área hasta que llegó a Malagón, que empujó el balón al fondo.

Antes del descanso, el conjunto de Manizales estuvo a punto de ampliar la ventaja con un remate del extremo Michael Barrios que se estrelló en el palo.

En la segundo etapa, los anfitriones siguieron atacando y parecían tener dominado el juego, con varias oportunidades incluso para ampliar la ventaja, pero la falta de definición le terminó pasando factura.

El GV San José empató el partido en la primera oportunidad clara que creó al minuto 58. El volante uruguayo Fernando Arismendi cabeceó un centro con el que habilitó a Roca, que lanzó un remate incómodo que no pudo sacar el guardameta James Aguirre.

Once Caldas siguió atacando, pero no encontraba la forma de romper la defensa de los visitantes, que trataron de contragolpear pero no fueron claros.

El partido estaba enredado hasta que al minuto 79, en un contragolpe muy rápido, el local encontró el 2-1 definitivo cuando el veterano goleador Dayro Moreno filtró un pase para Beltrán, que recién había entrado a la cancha, para vencer en el mano a mano a Poveda.

Los visitantes, que ya no tenían nada que perder, salieron a buscar el empate y la oportunidad más clara la crearon en la primera jugada tras el gol, en la que el volante Daniel Calero sacó un remate de media distancia que se estrelló en el palo.

Al final, los colombianos lograron mantener la diferencia e hilaron así su cuarta victoria consecutiva en el Grupo F.

En la última jornada, programada para el jueves 29 de mayo, el Once Caldas definirá el liderato y la clasificación directa a octavos frente a Fluminense, mientras que el GV San José cerrará su participación contra el también eliminado Unión Española. EFE