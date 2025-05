Trump asegura que no quiere que las negociaciones con Irán tomen un "curso violento"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que no quiere que las conversaciones con Irán sobre su programa nuclear tomen un "curso violento", después de que las autoridades del país asiático hayan rechazado las acusaciones vertidas desde Arabia Saudí por el inquilino de la Casa Blanca instando a Teherán a que "deje de promocionar el terrorismo".

"Sólo hay dos cursos. No hay tres ni cuatro ni cinco, hay dos. Hay un amistoso y uno no amistoso, y el no amistoso es un curso violento, y yo no quiero eso. Lo diré por adelantado. No quiero eso, pero tienen que ponerse en marcha", ha señalado esta vez desde Doha.

El mandatario estadounidense ha agradecido a las autoridades qataríes que estén "trabajando con nosotros muy estrechamente, con respecto a la negociación de un acuerdo con Irán", asegurando que este "es el curso mucho más amistoso que se vería", unas declaraciones recogidas por CNN.

El primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ha declarado a la cadena de televisión estadounidense que ambos han mantenido una "discusión muy buena y muy productiva" al respecto.

Trump ha subrayado este miércoles que "quiere lograr un acuerdo con Irán" sobre su programa nuclear y ha recalcado que, para ello, Teherán "debe dejar de patrocinar el terrorismo, detener sus sangrientas guerras subsidiarias y detener de forma permanente y verificable su búsqueda de armas nucleares", pese a las reiteradas negativas de las autoridades iraníes sobre que este sea un objetivo.

En respuesta, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha calificado de "engañosas" estas acusaciones y ha criticado las sanciones y "amenazas militares" de Washington, denunciando que "están intentando presentar a Irán como una amenaza a la seguridad regional".

Los contactos entre Irán y Estados Unidos, que tuvieron su tercera etapa este sábado en Omán, son los primeros de este tipo desde la retirada de Washington en 2018 del histórico acuerdo nuclear firmado tres años antes entre Teherán y las potencias mundiales --todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania y la Unión Europea--.