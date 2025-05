Trump afirma que EEUU "debe tomar Gaza" y convertir el enclave palestino en una "zona de libertad"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este jueves que el país norteamericano "debe tomar Gaza" y convertirla en una "zona de libertad", al tiempo que ha vuelto a reivindicar un papel central para Washington en lo referente al futuro del enclave palestino.

"Tengo ideas para Gaza y creo que son muy buenas. Hacer de ella una zona de libertad, dejar que Estados Unidos se vea implicado", ha dicho durante su viaje a Qatar, que se enmarca en su visita a varios países de la zona.

En este sentido, ha manifestado que "si es necesario, estaría orgulloso de lograr que Estados Unidos se haga con la zona". "Que pasen algunas cosas buenas, poner casas para que la gente pueda estar a salvo. Hamás va a tener que aceptar esto", ha aseverado.

No obstante, las propuestas del magnate neoyorquino para poner fin al conflicto no han dado resultados, si bien no es la primera vez que pone sobre la mesa la posibilidad de que en enclave sea "tomado" por Estados Unidos.

"Estamos trabajando muy duro sobre esta cuestión. Gaza ha sido un territorio de muerte y destrucción durante años, y sabéis que tengo ideas", ha puntualizado, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN.

El presidente estadounidense se ha desplazado posteriormente a la base militar estadounidense de Al Udeid, a las afueras de Doha, donde se ha reunido con las tropas desplegadas en el país. Está previsto que después se desplace hasta Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Allí ha dado las gracias a los cerca de 10.000 efectivos que Estados Unidos tiene desplegados en la que es su mayor base en todo Oriente Próximo y ha recordado que su intención es "poner fin a los conflictos y no empezarlos". No obstante, ha recalcado que no dudará en "utilizar el poder americano si es necesario para defender los intereses de Estados Unidos y sus aliados si es necesario".