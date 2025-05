Los bálticos dicen que Putin no tiene interés en la paz al no ir a negociar a Turquía

Antalya (Turquía), 15 may (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores de los países bálticos -Estonia, Letonia y Lituania- señalaron este jueves que el presidente ruso, Vladímir Putin, demuestra no tener interés en la paz en Ucrania al no acudir a negociar a Turquía.

"Rusia busca que pase el tiempo, engaña, y no está interesada en ningún proceso de paz", dijo el ministro del ramo lituano, Kęstutis Budrys, a su llegada a la reunión informal de Exteriores de la OTAN.

Budrys destacó que su país apoya "la posición de Ucrania, Estados Unidos y los países europeos de avanzar en un alto el fuego" en el frente de la guerra ruso-ucraniana.

Su homólogo estonio, Margus Tsahkna, destacó que el hecho de que Putin no vaya a Turquía demuestra que el jefe de Estado ruso "no toma en serio esta oportunidad de encontrar la paz", al tiempo que apuntó que los socios de la OTAN "deben estar del lado de Ucrania".

Por su parte, la titular de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braže, afirmó que Moscú "tiene que ser empujada a la paz".

"No esperábamos que fuera en serio a ir", dijo la jefa de la diplomacia letona sobre la posibilidad de que Putin se desplazara a Turquía para negociar con representantes de Ucrania sobre un eventual alto el fuego.

"Todos nosotros queremos la paz, pero Rusia no quiere la paz", destacó Braže, que valoró positivamente que, al menos, haya "algo" este jueves en Estambul que pueda dar lugar a un proceso.

"Pero tenemos que ver si se da el alto el fuego que pide el presidente estadounidense, Donald Trump", dijo con escepticismo.

Ucrania y Rusia tienen previsto entablar contactos directos este jueves en Estambul, aunque la delegación rusa no estará encabezada por el presidente ruso.

A Estambul sí se espera que acuda el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE