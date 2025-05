HRW celebra el fin de sanciones de EEUU a Siria y cree que fortalecerá los derechos sirios

El Cairo, 15 may (EFE).- Human Rights Watch (HRW) celebró este jueves el fin de las sanciones de Estados Unidos a Siria el pasado martes, ya que consideró que fortalecerá los derechos económicos básicos y fomentará los esfuerzos de reconstrucción de un país devastado por casi 14 años de conflicto.

"Este anuncio debe ir acompañado de medidas concretas, tanto ejecutivas como legislativas, que eliminen las sanciones financieras y de otro tipo que obstaculizan el ejercicio de derechos fundamentales, incluido el acceso a la electricidad y a un nivel de vida adecuado", instó la ONG en un comunicado.

HRW urgió a "garantizar que el alivio de las sanciones tenga un impacto real en el bienestar de los sirios" e instó a Estados Unidos y otros gobiernos a "restaurar el acceso de Siria a los sistemas financieros globales, incluida la eliminación de las sanciones al Banco Central Sirio, poner fin a las restricciones comerciales sobre bienes esenciales y eliminar las sanciones energéticas para garantizar el acceso al combustible y la electricidad".

"Las recientes declaraciones del presidente (Donald) Trump brindan a los sirios una sensación de que la reconstrucción y la recuperación podrían ser posibles, pero solo si estas palabras se traducen rápidamente en acciones concretas y significativas", dejo la directora de la oficina de Washington de HRW, Sarah Yager.

Si bien la organización advirtió que el levantamiento de sanciones no puede ir condicionado a "exigencias vagas, cambiantes o motivadas políticamente" y señaló que no debían ser empleadas "como instrumentos de coacción ilícita" para presionar al país a cumplir objetivos de política exterior no relacionados como la cooperación en seguridad o concesiones diplomáticas".

Tras más de trece años de conflicto, la infraestructura de Siria quedó gravemente dañada ya que ciudades enteras se encuentran inhabitables a día de hoy, además de otras instalaciones como escuelas, hospitales, carreteras y redes de agua y eléctricas.

Conforme HRW, más del 90 % de la población siria "vive por debajo del umbral de la pobreza" y al menos 9 millones de personas no pueden acceder a una alimentación adecuada y de calidad; en todo el país, se estima que 16,5 millones de sirios necesitan algún tipo de ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas. EFE