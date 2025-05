Jon Rahm, a por uno de los dos 'majors' que le faltan en el Campeonato de la PGA

Nueva York, 14 may (EFE).- El Campeonato de la PGA, el segundo 'grande' de la temporada de golf, comienza este jueves y entre los principales aspirantes a la victoria aparece el español Jon Rahm, que buscará en esta cita conquistar uno de los dos 'majors' que todavía no tiene en su palmarés.

El Quail Hollow Club de Charlotte (Carolina del Norte, EE.UU.), el hogar habitual del Truist Championship del PGA Tour, acogerá desde el jueves hasta el domingo esta nueva edición del Campeonato de la PGA.

Con su memorable triunfo en el Masters de Augusta, el norirlandés Rory McIlroy se convirtió en el sexto golfista de la historia en ganar el 'grand slam' gracias a sus victorias en el Masters (2025), el Abierto de EE.UU. (2011), el Abierto Británico (2014) y el Campeonato de la PGA (2012 y 2014).

Por su parte, Rahm cuenta por ahora con dos 'grandes' en su vitrina: el Abierto de EE.UU. de 2021 y el Masters de Augusta de 2023.

"Me encantaría hacerlo (el 'grand slam'). Obviamente no es fácil", apuntó el vasco este martes en una rueda de prensa en el Campeonato de la PGA.

"Ahora mismo, si se me pasa por la cabeza, estoy más enfocado en la cantidad de 'majors' que en cuáles son, obviamente (...). Pero si ganas uno de cada uno, creo que eso es más significativo (...). Por ahora, prefiero pensar más en ganar mi tercero, ya sea el Abierto Británico o el Campeonato de la PGA, que en enfocarme en un posible 'grand slam' (...). Pero por supuesto, creo que es una meta para todos los que jugamos al golf", agregó.

Rahm, que quedó decimocuarto en el último Masters de Augusta, también apuntó que llega con buenas sensaciones al Quail Hollow Club.

"He estado jugando bien todo el año. Quizá no todo lo genial que me gustaría. Siento que hubo algunos errores evitables. Pero si sigues haciendo 'top 10' sin jugar todo lo bien que puedes, creo que está bastante bien", argumentó.

El de Barrika liderará la delegación española en el Campeonato de la PGA, donde también competirán Sergio García, Eugenio Chacarra y David Puig.

En cuanto a la representación latinoamericana figuran el chileno Joaquín Niemann, el colombiano Nico Echavarría, el venezolano Jonatthan Vegas y el puertorriqueño Rafael Campos.

McIlroy, ya sin tener que cargar con el enorme peso sobre sus hombros del sueño del 'grand slam', figura como uno de los favoritos para llevarse este 'grande'.

El último golfista que logró conquistar el Masters de Augusta y el Campeonato de la PGA en un mismo año fue Jack Nicklaus en 1975.

También aparece entre los principales candidatos al triunfo en este torneo el estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo.

Otros tres estadounidenses también parten con opciones importantes de victoria, según las predicciones de los expertos: Bryson DeChambeau, Justin Thomas y Xander Schauffele, quien precisamente ganó el Campeonato de la PGA el año pasado. EFE