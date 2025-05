India rechaza mediaciones para solucionar la disputa por Cachemira tras la oferta de Trump

Knight presentará en la Conferencia Global de Salud 2025 de RBC Capital Markets en la ciudad de Nueva York Samira Sakhia, presidenta y directora ejecutiva de Knight Therapeutics Inc., participará en la conferencia de RBC Capital Markets el 20 de mayo de 2025 en Nueva York, enfocándose en la salud global

Rodrygo deja el entrenamiento por un molestia muscular y Ancelotti reconoce que "no está a su mejor nivel" Rodrygo Goes se retira del entrenamiento por "una molestia" muscular, mientras Ancelotti destaca que el jugador "no está a su mejor nivel" tras un proceso febril que lo afectó