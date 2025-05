Sudáfrica niega una persecución a los afrikáners tras la salida de 49 refugiados a EE.UU.

Johannesburgo, 12 may (EFE).- El ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola, afirmó este lunes que "no existe absolutamente ningún dato" que respalde la supuesta persecución de los afrikáners (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses) en el país, tras la partida de un primer grupo de refugiados blancos hacia Estados Unidos.

"No hay absolutamente ningún dato que pruebe que haya una persecución contra los sudafricanos blancos o, más específicamente, contra los afrikáners que se dedican a la agricultura", afirmó Lamola durante una rueda de prensa celebrada en Pretoria.

Según el ministro, diversas estadísticas nacionales, incluidos informes de la Policía sudafricana, confirman que no existe una persecución racial contra los blancos en el país.

En ese sentido, calificó de infundadas las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había denunciado una supuesta "discriminación racial injusta" contra esta comunidad.

Estas declaraciones llegan después de que un primer grupo de 49 afrikáners partiera la pasada noche de Sudáfrica hacia Estados Unidos como beneficiarios del plan de Trump para acogerles como refugiados por entender que sufren discriminación, pese a que el Gobierno sudafricano ha rechazado tajantemente esta narrativa.

Según confirmó el Departamento de Transporte de Sudáfrica, el grupo partió desde el Aeropuerto Internacional O.R. Tambo, en Johannesburgo, en un vuelo chárter con destino al Aeropuerto de Dulles, en Washington D.C., desde donde se trasladarán posteriormente al estado de Texas.

Lamola señaló que, antes del viaje, se llevó a cabo un proceso de verificación por parte del Servicio de Policía sudafricano, que incluyó la revisión de antecedentes penales.

"Como ya he dicho, no pueden proporcionar ninguna prueba de persecución porque no existe ninguna forma de persecución hacia los sudafricanos blancos, ni hacia los sudafricanos en general", agregó.

Por su parte, según recogen medios locales, el portavoz del Departamento de Relaciones Internacionales, Chrispin Phiri, advirtió de que el estatus de refugiado no es reversible.

“No puedes querer tenerlo todo. No puedes irte a EE. UU. por intereses migratorios o económicos y de repente decidir: ‘Extraño el clima de Sudáfrica en diciembre, me gustaría hacer una barbacoa con mis amigos en Pretoria’, y volver. No, no funciona así. Eso es algo que tienes que dejar atrás”, expresó Piri.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países se han tensado desde que Donald Trump ordenó el pasado febrero la suspensión de la ayuda económica a Sudáfrica, acusando a su Gobierno de “confiscar” tierras de la minoría afrikáner y por su postura crítica hacia Israel ante la Corte Internacional de Justicia.

Además, Trump emitió una orden que permite a los afrikáners que afirman sufrir “discriminación racial injusta” solicitar asilo en Estados Unidos.

El Ejecutivo sudafricano ha pedido a Washington que aclare el estatus de las personas que saldrán del país, especificando si se trata de solicitantes de asilo, refugiados o ciudadanos ordinarios.

También ha reclamado garantías de que esas personas hayan sido evaluadas por las autoridades para confirmar que no enfrentan causas penales. EFE