Eugenia Osborne responde a Gabriela Guillén tras asegurar que Bertín es "un cero como padre"

Dolida con Bertín Osborne por afirmar públicamente que ha estado varias tardes con su hijo cuando solo lo ha visto en una ocasión, Gabriela Guillén se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para revelar los detalles del encuentro y dar un toque de atención al cantante para que continúe el acercamiento que inició hace casi dos meses con el pequeño.

Tanto es así que tras su entrevista sentenciaba al concursante de 'Tu cara me suena' como padre, al confesar que si tuviese que puntuarle "con el mío sería un cero". "Ahora está, está empezando" añadía, esperanzada con que las cosas cambiarán y su pequeño podrá tener una relación con su progenitor.

Unas declaraciones a las que ha reaccionado la segunda hija de Bertín, Eugenia Osborne, que a pesar de su intención de mantenerse al margen de este asunto no ha dudado en responder a Gabriela con contundencia tras suspender al artista como padre: "Yo obviamente no, pero bueno, es que sobre este tema no hablo, de verdad, gracias" ha zanjado.

Reconociendo que no ha visto la entrevista de la esteticien, la influencer ha afirmando que se "alegra mucho" de que su padre ya haya conocido al pequeño y se emocionase al verlo por primera vez, dejando en el aire si Bertín ha compartido con sus hijas algo sobre este primer encuentro con el hijo de Gabriela. "Es que de verdad que de ese tema no hablo. Es que es una cosa muy privada y tenéis que hablar con ellos. Yo ahí no quiero entrar" ha insistido con evidente incomodidad, desmarcándose de la relación que su padre pueda tener con la paraguaya aunque ha dejado claro que "yo respetaré todo siempre".

"Es cosa de ellos, no me meto, es su vida y siempre respetaré lo que decidan los dos. No puedo decir más" ha zanjado, evitando revelar qué le parecería que su padre retomase su relación con Gaby: "A ellos tienes que preguntarles. A ellos tienes que preguntarle a ellos. Yo no sé nada. Pero como siempre, yo respeto las decisiones de todo el mundo" ha concluido.