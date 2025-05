Faustino Oro: "Primero quiero ser Gran Maestro pero el sueño es ser campeón del mundo"

Fernando Pérez Soto

León, 11 may (EFE).- El niño prodigio argentino de tan solo 11 años, Faustino Oro, apodado el 'Messi del ajedrez' y que disputará del 4 al 6 de julio el 38º Magistral Ciudad de León, sueña con convertirse en campeón del mundo, pero aclara que el primer paso será lograr la norma de Gran Maestro.

"Paso a paso. Primero tengo que conseguir ser Gran Maestro y luego seguir mejorando para disputar un torneo de candidatos algún día, pero mi sueño es convertirme en campeón mundial y por eso entreno para mejorar", afirma sin complejos en una entrevista concedida a EFE por el Maestro Internacional más joven de la historia.

Oro se decidió por el tablero en un país donde el fútbol, sobre todo, pero también otros deportes colectivos como el rugby o el baloncesto, son religión y que cuentan con referentes en cada una de estas disciplinas.

"Es un juego divertido, para pensar y, aunque al principio no me parecía entretenido, después me enganché y ahora es mi pasión", señala el jugador bonaerense. "Fue todo muy rápido, pero tengo muchos objetivos que conseguir todavía. El más importante, el de mejorar en mi ajedrez, luego lo demás vendrá como consecuencia de ello", añade.

La organización del Magistral no tuvo muchas dudas en incorporar al cuarteto de este año a este prodigios emergente para seguir la línea de los últimos años de mezclar leyendas, jugadores, pero ya en la rampa de salida hacia el éxito más inmediato.

"Alguien habló con mi papá y él me preguntó si quería jugar en el Magistral de Leó, me encantó la idea de poder ser parte de él", señala el 'Messi del ajedrez' a quien este apodo le supone "un orgullo porque se trata de toda una leyenda en Argentina".

Del torneo decano en España le atrae, además de la entidad de los jugadores que suelen disputarlo cada año, "el ritmo de las partidas y el desafío de poderse enfrentar a alguno de los mejores del mundo", comenta.

De sus rivales en 2025 conoce al español Jaime Santos, "un jugador muy fuerte al que conocí en Melilla el año pasado cuando compartí equipo con él: es muy agradable y sabe mucha teoría, algo que no imaginaba".

Del vigente campeón Vishy Anand "poco se puede agregar después de ser cinco veces campeón del mundo" y de Liem destaca su juego "muy duro en lo posicional", resume.

En cuanto a otros nombres propios del tablero admira, por encima del resto, al excampeón mundial Magnus Carlsen -que también pasara por el Magistral- "simplemente porque juega mejor que el resto", y también otros ajedrecistas de la élite en la actualidad como Nakamura, Firouzja o Erigaisi, éste último presente en la edición del torneo leonés el pasado año donde fue eliminado por Santos Latasa.

Una vez disputado el Magistral, el prodigio argentino intentará buscar la norma de Gran Maestro que se le escapó recientemente en el torneo de Menorca, aunque lograra continuar su ascensión hacia el objetivo de los 2.500 puntos ELO que es el reto más inmediato. EFE

