Montoya da un toque de atención a Escassi y revoluciona las nominaciones: "Hay que empezar a exponerse"

Jueves de gala en 'Supervivientes' y, una vez más, nos ha dejado una noche intensa con infinidad de momentos para comentar. La expulsión definitiva de Manuel en su duelo contra Makoke -produciéndose un 'sorpasso' en los últimos minutos de la votación-; preocupación por Joshua, evacuado de la playa por un hérpes zoster que pone en peligro su continuidad en el reality -estará hasta el domingo en observación y bajo control médico, y será entonces cuando descubriremos si puede regresar con sus compañeros-; la noche de amor al completo de Montoya y Anita, que han sellado su innegable reconciliación (aunque el de Utrera afirma que todavía no está preparado) con un apasionado beso ante las cámaras tras reconocer que han intimidado durante su cita romántica y que cada vez se sienten más a gusto juntos. Y unas nominaciones inéditas con un nombre que hasta ahora no había salido a la palestra: "Hay que empezar a exponerse".

Con Damián y Montoya como líderes de sus respectivos equipos, llegaba el momento en el que uno a uno iban eligiendo al compañero que quieren que abandone los Cayos Cochinos después de más de dos meses de convivencia.

En 'Playa Calma', Joshua -desde la cabaña médica donde se encuentra en observación- nominaba a Makoke "porque no me termina de entrar, no me la termino de creer, no conectamos"; Pelayo a Joshua "por descarte aunque me llevo súper bien y creo que es un mega superviviente"; Makoke devolvía la nominación a Joshua coincidiendo con él en que es con el que peor se lleva. Y por último, Nieves a Makoke "porque no puedo nominar a Pelayo, ni a Joshua".

Era su líder, Damián, el que tenía que deshacer el empate entre la exmujer de Kiko Matamoros y el concursante de 'Maestros de la Costura', "sacando de la ecuación" a Makoke y dejando a Joshua. Y, a continuación, nominaba directamente a Nieves.

Por su parte, en 'Playa Furia' Anita daba su voto a Álex Adrover "porque es como tener un atrezo más en la playa"; Escassi a Carmen Alcayde "porque es la más débil a la hora de hacer las pruebas"; Carmen a Escassi "porque creo que todo el mundo tiene que salir"; Borja a Carmen aunque se lleva "súper bien" con ella "porque a los demás no puedo nominarles"; y Álex también a la colaboradora "porque quiero darle un respiro a Anita".

Aquí no había dudas. La nominada del grupo era Carmen, por lo que Montoya no tenía que desempatar, sino tan solo nominar directamente como líder a otro de sus compañeros. Y no ha dudado en dar un toque de atención a uno de los más cuestionados de la edición, Escassi, que llegó como uno de los grandes fichajes y está haciendo un concurso "en la sombra" y pasando demasiado desapercibido para muchos.

"Estoy súper contento con el equipo que tengo, pero soy fiel a mis principios. No tengo nada en contra de ninguno, pero creo que hay que empezar a exponerse. Tanto Borja como Álvaro no han salido. En mi caso me voy a decantar por Álvaro Escassi, para que se exponga, creo que tenemos que exponernos todos y ya toca" ha sentenciado el de 'La isla de las Tentaciones'.

Por tanto, la lista nominados queda con Joshua, Nieves, Carmen Alcayde y Escassi. Uno de ellos se despedirá de Honduras el jueves que viene.