Pellegrini: "Marcamos la diferencia que al final se vio"

Sevilla, 9 may (EFE).- Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Real Betis, ha manifestado tras el pase a la final de la Liga Conferencia ante el Fiorentina italiano que, pese a lo trabajado de la eliminatoria, su equipo ha marcado "la diferencia que al final se vio" ante el conjunto toscano.

“Dijimos que buscaríamos el triunfo desde el principio y lo hicimos. Ha sido un partido muy completo. Tuvimos opciones de marcar, pero dos balones detenidos pararon el funcionamiento del equipo", dijo el entrenador bético tras el empate a dos cosechado este jueves en el 'Artemio Franchi'.

Indicó que "al descanso" dijo que "no había que cambiar nada" porque "no llegaban, no creaban peligro" y su equipo sí.

"La segunda parte fue luego muy completa. Fallamos opciones de goles hasta el 2-2 definitivo, teniendo luego opciones para haber sentenciado”.

De los cambios, indicó que “lo importante es que entraron muy bien" y recalcó que está "contento con un plantel que está vivo en dos competiciones”.

"Estamos muy contentos de jugar la final y sobre todo de medirnos al Chelsea. Hablé en su momento con Enzo Maresca para vernos en la final. A ver qué equipo gana, pero quedan cuatro partidos de Liga para seguir aspirando a la Champions hasta el final de Liga”, apuntó el chileno.

"Es una satisfacción personal, me pone más contento la alegría de la gente. Teníamos la necesidad de darle esta alegría a nuestra gente. La final se la merece también el club y el plantel”, aseveró. EFE

