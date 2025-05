Mount: “Llevábamos mucho tiempo esperando una noche así”

Londres, 8 may (EFE).- Mason Mount, autor de un doblete contra el Athletic Club en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Europa de fútbol que el equipo bilbaíno perdió por 4-1 ante el Manchester United, aseguró que llevaban mucho tiempo esperando una noche como ésta.

El centrocampista inglés, que salió en la segunda parte y marcó dos goles para sentenciar a los bilbaínos, habló en los micrófonos de TNT Sport tras el encuentro. “Llevábamos mucho tiempo esperando una noche así”, dijo Mount, al que las lesiones han truncado sus dos años en Mánchester.

“He seguido trabajando, luchando en cada entrenamiento e intentando ser positivo y cuando he tenido la oportunidad, aprovecharla. Hoy ha salido bien, he salido y he tenido un impacto en el partido”, añadió el futbolista.

“El público ha estado increíble, nos han apoyado hasta el final. Estos han sido mis primeros goles en Old Trafford, una noche que llevaba mucho tiempo deseando. Poder volver a Bilbao es un momento muy especial y espero que podamos acabar el trabajo”. EFE