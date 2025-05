Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera se convierten en las reinas de la Feria de Abril

Sevilla, y más concretamente el Real de la Feria y sus casetas, se han convertido estos días en el epicentro del famoseo patrio y en un auténtico cónclave vip que nadie se quiere perder. Tras la noche de 'El Pescaíto' que fio el pistoletazo a la Feria de Abril, el ánimo va en aumento y día tras día el recinto ferial se llena de celebrities en coche de caballos, de amazonas o con sus nuevos trajes de flamenca, dispuestas a disfrutar de la semana más especial para la capital andaluza.

Y este miércoles no ha sido una excepción. Además de presencias muy aplaudidas como la de María del Monte, que se ha vestido de gitana por primera vez en seis años y en esta ocasión ha acudido sin su mujer Inmaculada Casal, recién operada de apendicitis, si hay alguien que ha acaparado tods las miradas esas han sido sin duda Eugenia Martínez de Irujo y Cayetana Rivera, que van camino de convertirse en las auténticas reinas de la Feria este 2025.

Fieles a la tradición heredada de la inolvidable Duquesa de Alba, la duquesa de Montoro y su hija -fruto de su relación con Francisco Rivera- no se han perdido ni un día su cita con el Real, que han convertido en su particular desfile de moda flamenca con los espectaculares trajes que están estrenando este año. Tras deslumbrar con un precioso diseño blanco con topitos azul marino el primer día de Feria, Eugenia ha derrochado alegría y colorido con un vestido en color turquesa con la falda repleta de pequeños volantes en diferentes tonos de azules y verdes, mantoncillo en salmón y flor en la cabeza en violeta. Y aunque en esta ocasión todavía no ha estado acompañada por su marido Narcís Rebollo, la hemos visto de lo más sonriente y encantada junto a Simoneta Gómez-Acebo, con la que posó divertida ante las cámaras.

En cuanto a Tana, luce como nadie el traje de gitana, y con su íntimo amigo Tomás Páramo se ha convertido en la mejor vestida del día con un diseño ideal en color coral con volantes con bordados en morado y mantoncillo al tono, destacando su bronceado con una flor rosa pastel en la cabeza.

Disfrutando de su soltería tras su ruptura con Luitingo, Jessica Bueno, que no se ha perdido ni un día la Feria y ha lucido algunos de los trajes más bonitos y originales que hemos visto por el Real. Este miércoles, uno en color azul turquesa con topitos blancos de diferentes tamaños dispuestos por toda la prenda, mantoncillo a juego y complementos en rojo: la flor, maxipendientes y sus labios, consiguiendo un resultado totalmente arrebatador.

Eugenia y Tana no han sido los únicos miembros de la familia Alba que han paseado por el Real este miércoles. Incondicionales de la Feria, Fernando Fitz-James Stuart, sin Sofía Palazuelo -que está esperando su tercer hijo- y Bárbara Mirjan, en coche de caballos con unos amigos sin Cayetano Martínez de Irujo, con el que contraerá matrimonio el próximo septiembre.

También Laura Sánchez, que ha derrochado amor con el torero Manuel Escribano cuando se cumple un año del inicio de su historia de amor, y que ha lucido el traje más original, de rayas rojas y blancas realzando su espectacular figura. Además de Rosauro Varo, sin Amaia Salamanca, y Miguel Báez 'Litri', que compartieron caseta y risas en compañía de un grupo de conocidos.