Álex Márquez: "Una victoria no te cambia la mentalidad"

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati) ha asegurado sobre el Gran Premio de Francia que empieza este viernes en Le Mans que lo afronta de la misma forma que las citas anteriores, incluida la de Jerez en la que logró su primera victoria en una carrera larga y donde confirmó su liderato sobre su hermano Marc Márquez (Ducati), al que tiene a un solo punto.

"A nivel emocional fue un fin de semana fantástico pero no me siento distinto. Tienes que entrenar, ir al gimnasio, todo es igual. Una victoria no te cambia a nivel de mentalidad", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, el de Cervera aseguró que intentará ir a tope desde el primer momento. "Voy a intentar dar el máximo, como en Jerez, desde el primer momento. Vamos a tratar de comenzar al tope de nuestro potencial, concentrado, estamos liderando pero apenas es la sexta carrera, lo disfrutamos muchísimo pero tenemos que continuar", añadió.

"Tenemos que ir carrera a carrera, centrarnos en este momento, porque Marc es muy fuerte y está haciendo mejor las cosas. Forma parte de las carreras que se puedan cometer esos errores pero a nivel de rendimiento es mejor que nosotros. Tenemos que seguir mejorando, empujando, con concentración y determinación", comentó sobre la pugna que tiene con su hermano Marc, del equipo oficial de Ducati.

Pero ese estar en la lucha por el título y el creer que no cambia nada tras ganar en Jerez no quita que, cuando vuelve a visionar la carrera, se emocione. "Vi la carrera, en solitario, las emociones aún estaban ahí y volví a llorar en el sofá. Preferí mirarla solo", se sinceró.

En cuanto a la carrera de Le Mans, sobre si prefiere agua o sol, ahora mismo optó por una lucha en seco. "Prefiero en seco, este año, porque estoy yendo rápido. Cuando te cuesta, prefieres mojado. Este circuito tiene bastante grip, no es una pesadilla como en otros circuitos. Cambiará mucho si hace frío y es en mojado, pero Le Mans se presta a pilotar bien en mojado", manifestó.

Por último celebró el poder pilotar la Ducati GP24. "Soy capaz de pilotar como deseo, no tengo que exprimirme para sacarle el jugo a esta moto, que se adapta muy bien y es una moto muy completa. Me ayuda mucho, cuando la probé en Catalunya ya vi que era impresionante de pilotar. Mantenemos la tendencia en positivo y vamos creciendo, la GP24 me da confianza", celebró.