Pellegrini: "Hay que salir a buscar el partido desde el comienzo y no refugiarse en un resultado"

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, ha abogado este miércoles por "salir a buscar el partido desde el comienzo y no refugiarse en un resultado", en alusión a la vuelta de las semifinales en la Conference League ante la ACF Fiorentina, y donde los béticos tratarán de defender el 2-1 obtenido durante el encuentro de ida.

"No solamente los equipos italianos, sino que todos los equipos del mundo que juegan por pasar a la final dan la vida por intentar ganar. Los partidos son todos distintos, los equipos son distintos y más que todo es tener la actitud de salir a buscar el partido desde el comienzo y no refugiarse en un resultado. Cuando se está en semifinal y se quiere llegar a una final, no hay que cometer errores y hay que entrar muy concentrado a ganar", declaró Pellegrini en rueda de prensa.

"Lo Celso nunca ha dado un paso atrás. Tiene una lesión muscular bastante larga y, desgraciadamente, la volvió a tener dos o tres veces y a lo mejor le hizo perder un poco de confianza en su rendimiento físico. Pero en cuanto ya se sintió bien cómodamente, ha demostrado por qué está en el plantel, la calidad que tiene y la trayectoria que él tiene en su carrera. Así que es un jugador muy útil", destacó desde Florencia.

"Lo he dicho muchas veces, siempre pueden jugar los buenos jugadores juntos y él puede jugar con Isco, Antony, Fornals, William Carvalho, etc. Todos los jugadores técnicos son importantes porque son los que al final marcan la diferencia, así que me alegro mucho por él, de que esté ya reincorporado. Pero yo creo que iba más que todo por la parte física, más que por la parte anímica o por su rendimiento", aclaró al respecto.

"Los partidos se definen en una o dos jugadas, o en una acción puntual, y cambian inmediatamente los marcadores y los resultados. Así que lo importante es entrar con la mentalidad y con la confianza de que tenemos que hacer un muy buen partido si queremos clasificar", avisó el 'Ingeniero' en la víspera de jugar en el Estadio Artemio Franchi.

Así, la afición verdiblanca se hará notar. "De la hinchada del Betis creo que ya faltan palabras para decir lo que uno siente, con una gente tan involucrada en donde sea, jugando en el Benito Villamarín que está siempre lleno, jugando afuera donde viene siempre mucha gente... Llegando a la una o dos de la mañana, había 2.000 o 3.000 personas y esa misma ilusión yo creo que también le favorece mucho al plantel, sentirse responsable de poder hacer un gran partido y darles una alegría", dijo.

"Nerviosismo en los equipos debe existir en cada uno de los partidos de fútbol que juegan. Yo creo que tienes un equipo que entra nervioso pero tranquilo. Que esté convencido de que a través del fútbol, a través de lo que hacemos, podemos intentar dar un paso más en cada una de las competiciones en que estamos. Ésta ha sido una competición que nos costó muchísimo al principio. A pesar de que hay gente que decía que no nos interesaba y sí nos interesaba, como dije, mucho", subrayó Pellegrino.

"Y el nerviosismo a lo mejor también de ese momento quizás también afecta. Así que la parte nerviosa bien controlada. Yo creo que es muy importante entrar tenso a los partidos, sabiendo que uno o dos balones pueden decidir el resultado. Por eso hay que estar muy concentrado y con mucha intensidad", insistió el entrenador chileno del Betis.

"Siempre he tratado de inculcar la exigencia de salir a jugar afuera exactamente igual que en casa, a no entregar la iniciativa al rival, a no entregarle el balón y tratar de agarrarlo de transición y de contragolpe. Salimos en todos los partidos que jugamos a buscar el partido desde el primer minuto, a jugar en campo contrario, a tratar de presionar lo más lejano a la portería nuestra; y, una vez que tenemos el balón, tenemos que tener la calidad que tienen los jugadores para poder marcar una diferencia. Así que en eso, trato de variar poco en lo que somos la parte local con la parte de visitante", explicó Pellegrini.

"La parte de experiencia, de haber jugado otras competiciones internacionales, yo creo que siempre es importante. Pero desde el punto de vista personal, lo que le trato siempre de transmitir a los jugadores es que no hay una competencia más importante, ni se puede vivir de los recuerdos de lo que uno hizo", señaló Pellegrini sobre citas anteriores que vivió en la Champions League con el Villarreal y el Manchester City.

"Creo que uno tiene que vivir del presente y la exigencia personal en cada uno de los partidos, ya sea de Conference, de Champions, de la Liga, de la Copa del Rey, etc. Esto tiene que ser la máxima y es lo que uno trata de inculcar a los jugadores, de que cada rendimiento tiene que ser mejor que el del partido anterior y no vivir siempre de lo que uno hizo, sino de lo que uno puede hacer", recalcó el técnico verdiblanco.

"Y en este momento lo que podemos hacer justamente es dar un paso más en la historia del club de poder llegar a una final de la Conference, que es tan importante para mí como las semifinales que jugué o los títulos que haya podido conseguir", reiteró Pellegrini acerca de 'semis' pasadas en el 'Submarino Amarillo' y en el equipo 'citizen'.

"No hay que pensar en los nombres del rival que está al frente, sino tratar de pensar en lo que nosotros tenemos que hacer en el campo. No dependiendo de quiénes son los que juegan ellos, sino de lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr", apuntó.

"Conocemos a la Fiorentina, lo peligroso que es en las contras, lo peligroso que es en su trabajo ofensivo. Y vamos a ver mañana cuál es la mejor manera de enfrentarlo", concluyó Pellegrini sobre un adversario que buscará remontar la eliminatoria y meterse en otra final.