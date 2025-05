Merino: "Donnarumma les ha mantenido en el partido"

París, 7 may (EFE).- Mikel Merino, centrocampista del Arsenal, afirmó que Gianluigi Donnarumma mantuvo al Paris Saint Germain en el partido y que, pese al dolor de la eliminación, se marchan orgullosos del esfuerzo hecho en esta Champions League.

"No he podido ir al vestuario porque tenía 'doping', pero bueno, imagino que como yo, están dolidos, porque queríamos estar en esa final. Por otro lado también, estamos orgullosos del esfuerzo en la Champions que hemos hecho, que ha sido muy buena, sobre todo para una plantilla que no tenía mucha experiencia en este en esta competición", dijo Merino en zona mixta.

"Nuestra intención era empezar fuertes, empezar creando ocasiones y lo hemos hecho. Y Donnarumma ha demostrado porque es un portero de élite. Ha hecho unas paradas increíbles y les ha mantenido vivos en el partido. Y a partir de ahí desde el 0-0 hemos tenido buenas situaciones, pero en la segunda parte ha vuelto a hacer otro paradón terrible a Bukayo que si va para dentro..."

"Pero bueno, es lo que marca la diferencia muchas veces entre partidos. Cualquier Champions sabemos que se decide muchas veces por detalles, por aciertos, por errores en momentos determinados del partido. Por eso hay que estar 90 minutos concentrado y ellos han estado muy bien en esos en esos momentos", añadió el jugador pamplonica. EFE