Frattesi: "He celebrado tanto el gol que me he mareado..."

Roma, 6 may (EFE).- El italiano Davide Frattesi, héroe del Inter de Milán, autor del gol decisivo ante el Barcelona para acceder a la final de la Liga de Campeones, desveló que se mareó en los compases finales de partido por haber celebrado en exceso su gol.

Después del gol en el minuto 99 de la prórroga, Frattesi tuvo que ser atendido por el equipo médico al estar completamente mareado. "Me da vueltas la cabeza", se pudo leer en sus labios.

"He celebrado tanto que me he mareado, menos mal que había hielo...", dijo riendo a Sky Sports tras el partido. Su celebración, eufórica y escalando una verja, casi le cuesta el cambio.

"Es increíble, de verdad. No sé que decir. No pensaba poder repetir algo parecido a lo de 2023 y esta noche ha pasado lo increíble", explicó.

"Creo que esto, el marcar goles decisivos, es parte de mi carrera. Siempre he sido el último en rendirme y el primero a creer. Es un premio a la fe", añadió.

"No me lo creía con el empate. Le he dicho a Thuram: 'tranquilo que pasamos'. He entrado y parecía que había estado jugando porque no hemos parado quietos en el banquillo", sentenció.

El Inter jugará la final de Múnich el próximo 31 de mayo ante el PSG o el Arsenal. EFE