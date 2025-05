El australiano Caleb Ewan anuncia su retirada

Redacción deportes, 6 may (EFE).- El esprinter australiano Caleb Ewan, que pertenecía al equipo INEOS Grenadier, ha anunciado este martes por sorpresa su retirada como ciclista profesional, con 30 años, tras una carrera con más de medio centenar de victorias de etapas, incluidas en el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.

"Después de pensarlo mucho, he decidido retirarme del ciclismo profesional con efecto inmediato", publicó el corredor de Sídney en sus redes sociales en un mensaje en el que afirma que este deporte "ha sido una parte fundamental" de su vida, en el que forjó su camino y le ofreció "experiencias" que se llevará "para siempre".

"A lo largo de mis 11 años de carrera, he logrado más de lo que jamás imaginé. Desde hitos personales hasta logros profesionales, el camino ha superado todas mis expectativas, y estoy profundamente agradecido por las oportunidades, los desafíos y el crecimiento que han moldeado mi vida", asegura.

"Desde que tengo memoria, mi mundo ha girado en torno a las carreras", continúa, "la intensa rutina, el sacrificio, la búsqueda de la mejora constante, el hambre de victoria: ha sido mi ritmo, mi identidad. Pero lo que una vez lo fue todo para mí ya no lo es. Los últimos años no han sido fáciles, pero en 2025 reencontré algo -no solo piernas, sino fe- gracias a los INEOS Grenadiers. Me dieron el espacio, la confianza y el entorno para redescubrir de lo que soy capaz. Volví a ganar. Me sentí yo mismo de nuevo y respetado. Por eso, no tengo palabras para agradecerles".

"Pero lo cierto es que incluso cuando crucé la meta primero, esa sensación -esa que uno persigue durante años- se desvaneció más rápido que antes. Mis experiencias de las dos últimas temporadas, en particular la segunda mitad de 2024, han afectado significativamente mi relación con el deporte. Me alegra no haber dejado que ese período definiera el final de mi carrera y estoy orgulloso de lo que logré en un corto pero exitoso tiempo con los INEOS Grenadiers", añade.

Ewan agradece a todas las personas que le han apoyado a lo largo de su carrera, a sus compañeros y personal de todos los equipos en los que ha militado, a su país, por permitirle "vestir la camiseta verde y dorada" cumplir "uno de los mayores honores" de su camino deportivo, a su representante Jason, a sus padres y a su esposa e hijos.

"Gracias por acompañarme en cada etapa de esta montaña rusa emocional. En los momentos más altos y los más bajos, siempre estuvieron ahí, animándome, animándome y recordándome lo que realmente importa. Este viaje no ha sido solo mío; ha sido nuestro. Su amor, paciencia y fe nunca flaquearon, ni siquiera en los momentos difíciles. No podría haberlo logrado sin vosotros", concluye.

El director ejecutivo de INEOS Grenadiers, John Allert, le da las gracias en nombre de la estructura "por emocionarnos con tu estilo de carrera único y explosivo". "Te vas del deporte con nuestro respeto y nuestros mejores deseos, y como un ganador, en todos los sentidos de la palabra", asegura. EFE