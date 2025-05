Presidente del Senado de Colombia pide a congresistas no dejarse amedrentar por presiones

Bogotá, 5 may (EFE).- El presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, pidió este lunes al Congreso que no se deje "amedrentar" por las advertencias y señalamientos del gobernante, Gustavo Petro, quien presiona para que la cámara alta apruebe la convocatoria a la consulta popular que presentó el pasado 1 de mayo.

"Hoy el desafío es histórico. Nunca un Gobierno había presionado al Poder Legislativo con tal intensidad, reemplazando el diálogo por la confrontación. Les pido que no se dejen amedrentar. Voten según su conciencia, guiados por los ideales que los trajeron aquí", aseguró Cepeda en una carta abierta en la que no menciona directamente a Petro.

El pasado jueves, en el discurso que dio con motivo del Día del Trabajo, Petro la emprendió contra el Senado, al que acusa de oponerse a sus reformas, entre ellas la laboral que fue hundida en el Congreso en marzo pasado, e incluso amenazó con una "guerra a muerte" contra el legislativo si no aprueba la convocatoria a una consulta popular para salvar dicha reforma.

"Nadie puede hoy negar que el pueblo de Colombia, el constituyente exige que su voz se oiga en la consulta popular. ¡Nadie!", exclamó Petro ese día.

En su advertencia al Senado, Petro enfatizó: "Queremos que se sepa que estamos decididos, que hay un presidente de Colombia, comandante en jefe de la fuerza pública de Colombia y elegido por el voto popular de las clases populares de Colombia, que está decidido a que hay democracia en Colombia o aquí cambiamos entonces las instituciones".

Tras ese discurso, el mandatario entregó al Senado las doce preguntas de la consulta popular y aseguró: "La suerte está echada y está a favor del pueblo. No arriamos las banderas".

Petro ha insultado varias veces a los congresistas e incluso la semana pasada llamó a Cepeda "hp" por supuestamente obstaculizar su propuesta de la consulta popular.

"Somos los guardianes de la democracia, los representantes de un pueblo que confía en nuestro carácter. Hoy enfrentamos un momento decisivo, una embestida sin precedentes contra los pilares de nuestro Estado, como son el Poder Legislativo, el Poder Judicial y hasta la prensa libre", aseguró hoy Cepeda en su carta.

En las últimas semanas Petro ha intentado descalificar al Congreso por no aprobar sus reformas, alegando que él, como jefe de Estado, es el único que representa la voluntad popular.

"No es la primera vez que intentan presionar al Congreso. La mafia, el paramilitarismo y la guerrilla han tratado de doblegarlo en el pasado. Sin embargo, el Congreso, contra viento y marea, ha mantenido su autonomía y dignidad, resistiendo con firmeza y demostrando que la voluntad popular no se somete. Hoy la amenaza regresa con nueva intensidad, pero nuestra respuesta debe ser la misma: no cederemos", agregó Cepeda.

La misiva concluye diciendo que los congresistas encarnan la "diversidad de un país que espera que sus votos reflejen convicciones firmes y promesas cumplidas. No podemos permitir que la intimidación, ya sea con símbolos bélicos o amenazas, sofoque esa libertad, ni que los ataques a la rama judicial menoscaben el Estado de Derecho".

Si el Senado aprueba la convocatoria de la consulta popular, para que sea válida tiene que votar al menos un tercio de los inscritos en el censo electoral, pues, en caso contrario, el resultado no será vinculante aunque en cada pregunta el "Sí" obtenga la mayoría.

Eso significa que como en Colombia hay 40.963.370 personas habilitadas para votar, debe sufragar un mínimo de 13.654.456 ciudadanos, es decir, 2,3 millones más que los votos que obtuvo Petro en 2022 cuando fue elegido presidente. EFE