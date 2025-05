William Scull, el boxeador que prefirió no desafiar a 'Canelo'

Hernán Bahos Ruiz

Redacción Deportes, 3 may (EFE).- William Scull Yero, el cubano que fue convocado este domingo en Riad para desafiar a Saúl 'Canelo' Álvarez, prefirió evitar la confrontación con el mexicano, cederle sin oponer resistencia su título de las 168 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y encajar la primera derrota en su carrera de 24 combates.

Scull, quien cumplirá 33 años el 6 de junio, fue el elegido para luchar por los títulos del tapatío, el del Consejo Mundial (CMB), el de la Asociación (AMB) y el de la Organización (OMB).

'Canelo', el que más propuso hoy en la Arena ANB, tuvo que correr detrás del cubano para propinar los mejores goles de un combate en el que su oponente no parecía muy interesado.

A Riad, 'el Indomable' Scull llegó con el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y doce asaltos después se fue derrotado, aunque sin golpes de consideración, pues supo saltar y, con su distancia, ponerse a salvo de los ataques.

Scull, un púgil casi desconcido, dejó su natal Matanzas hace nueve años busca de fama y dinero.

Pero en lugar de poner proa hacia Estados Unidos, la aventura del joven, que entonces tenía 24 años, apuntó a Argentina.

"Todos los cubanos van Estados Unidos. Yo no tuve la posibilidad porque no era muy conocido y nunca me hicieron contrato de trabajo ni nada”, dijo recientemente en una entrevista al explicar cómo ha sido su vida sin el arrullo del 'sueño americano'.

Dos años después, en 2018, 'el cubano diferente' comprobó que no se había equivocado. El mundillo del boxeo argentino le ofreció oportunidades y una plataforma para pasar a explorar otro mundo.

'El Indomable' Scull nació el 6 de junio de 1992 en Zorrilla, poblado del municipio Los Arabos.

De niño su máximo sueño fue el béisbol y muchos días vio nacer y morir entre pelotas, bates, guantes y carreras alrededor de una cancha triangular y polvorienta.

Porfió hasta que los caminos de este deporte se le fueron cerrando y descubrió que su corpulencia y una fina técnica innata con los puños le abría las puertas hacia otra forma de lucha.

Conoció el boxeo, aumentó la adrenalina y en adelante todo ocurrió rápido. Obtuvo una invitación para viajar a Argentina. El plan era pasar un mes, pero en ese 2016 se hizo profesional. Alemania se convirtió en su nueva casa.

En 2024, con una carrera invicta a lo largo de 22 peleas, fue designado para enfrentar a 'Canelo' Álvarez por el título de los supermedianos de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), pero el tapatío tenía otros planes y la rebeldía le costó el cinturón.

El 19 de octubre de 2024 llegó el día de la suerte para el cubano, que se citó en la ciudad germana de Falkensee con el número 2 de la clasificación, el ruso Vladimir Shishkin.

Esa vez no ganó por la vía rápida, como ya liquidó nueve de sus 23 combates, pero se impuso por decisión unánime en 12 asaltos.

Contra pronóstico, el púgil casi desconocido llegó a situarse frente a las cámaras de televisión y las lentes de los fotógrafos.

En los días previos a la cita del 3 de mayo advirtió que se alistaba para una 'misión casi imposible', pero se tenía fe.

El problema fue que prefirió economizar esfuerzos. Dejó de lado la osadía y apostó por el error del rival sin tener en cuenta que cuando se sube al cuadrilátero, 'Canelo' Álvarez casi nunca se equivoca.

Y hoy fue uno de esos días. EFE