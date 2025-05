Luís Montenegro dice que inmigrantes notificados para abandonar Portugal pueden reclamar

Lisboa, 4 may (EFE).- El primer ministro en funciones de Portugal, Luís Montenegro, aseguró este domingo que los miles de inmigrantes irregulares que serán notificados para abandonar el país en las próximas semanas pueden reclamar la decisión.

"Después de ser notificadas, tienen ahora la posibilidad de reclamar el rechazo decidido y, si hubiera algún error en algún proceso, las personas tienen derecho. Esto no es llegar y sacar a la fuerza. Es notificar a la persona y la persona tiene que poder reclamar", explicó Montenegro.

Aun así, matizó que, "si no hay manera de que cumplan los requisitos, tendrán que salir".

El primer ministro realizó estas declaraciones en Bragança (norte del país) en el estreno de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas anticipadas del 18 de mayo, donde insistió en que no están en contra de la inmigración y que defienden una política migratoria "humanista".

"No queremos tratar mal a las personas. Si las personas no tienen las condiciones, si no tienen requisitos para poder estar aquí, entonces tienen que regresar tranquilamente a sus países", añadió.

La polémica comenzó este sábado, cuando el ministro de Presidencia, António Leitão Amaro, informó de que cerca de 4.500 inmigrantes en situación irregular serán notificados por la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA) lusa para que abandonen el país en los próximos días.

Añadió que esta primera tanda forma parte de un grupo de cerca de 18.000 que no reúnen condiciones para lograr el permiso de quedarse en Portugal, y que el resto también será avisado.

"Estamos hablando de casos esencialmente de personas que o ya tenían una orden de salida de Europa y medidas de otros países europeos o tenían prohibiciones de entrada o fueron identificados por situaciones delictivas en sus registros que vuelven inviable a los ojos de la ley portuguesa que estén" en Portugal, precisó ayer el ministro.

El titular de Presidencia alegó que este es el comienzo de un "conjunto de decisiones" de la AIMA, y que todavía hay otros 110.000 procesos pendientes por analizar de inmigrantes en el país.

La noticia fue avanzada por el medio portugués Jornal de Notícias, que informó de que las personas notificadas tienen 20 días para abandonar el territorio luso voluntariamente y, si no lo hacen, serán sometidas a un proceso de expulsión.

El resto de partidos criticaron al Ejecutivo por haber dado a conocer esta decisión horas antes del comienzo de la campaña y lo acusaron de "electoralismo".

Este domingo, Montenegro recordó que su equipo tiene la intención de crear una unidad de extranjeros y fronteras en la Policía de Seguridad Pública y lamentó el bloqueo parlamentario que impulsaron el Partido Socialista y el ultraderechista Chega.

Asimismo, apeló a los votantes a que les den la mayoría absoluta en el Parlamento para poder avanzar con estas decisiones. EFE