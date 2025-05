Carlos Sainz: "También nos hemos equivocado con el neumático que hemos puesto"

El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha destacado este sábado "que tenía muy buen ritmo en mojado" durante la carrera Sprint del Gran Premio de Miami, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, pero admitiendo haberse "equivocado con el neumático" puesto para afrontar la situación de lluvia y de secado rápido en un trazado con incertidumbre.

"Creo que tenía muy buen ritmo en mojado. Luego, cuando se ha secado la pista, hemos tomado el riesgo de parar a poner el 'slick' de los primeros. Pero he tocado el muro y también nos hemos equivocado con el neumático que hemos puesto, así que un poco desastre esta parte del Sprint. Ahora toca concentrarse para la 'qualy' y la carrera, que todavía queda mucho fin de semana", comentó Sainz en la zona mixta del circuito montado junto al Hard Rock Stadium.

"Ayer está claro que no calificamos donde debíamos, hubo errores tanto de pilotaje como operacionales por nuestra parte. Entonces yo creo que no hemos estado a la altura hasta ahora este fin de semana. Y en la Sprint pues obviamente arriesgas para intentar meterte en ese 'top 8' de posiciones saliendo el 15", se resignó el piloto madrileño.

"Fue un error sinceramente de todo porque la carrera hasta ese momento había ido bien, tenía buen ritmo. Luego me sorprendió el neumático que pusimos en el 'pit lane' que no era el neumático que queríamos poner, ya iba un poco desconcentrado e hice un error. Muchos errores tanto ayer como hoy a nivel operacional y a nivel de pilotaje que no podemos permitir que pasen luego", concluyó Sainz.