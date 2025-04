Guy Ritchie sustituirá a Doug Liman en 'Road House 2', con Gyllenhaal como protagonista

Los Ángeles (EE.UU.), 30 abr (EFE).- El cineasta británico Guy Ritchie sustituirá al estadounidense Doug Liman al frente de la secuela de 'Road House', 'Road House 2', con Jake Gyllenhaal como protagonista, informó este miércoles el medio especializado Variety.

Liman, que dirigió el filme original, había expresado su frustración por el estreno en 'streaming' de esa primera cinta.

El director estadounidense señaló el año pasado a la revista IndieWire que su descontento radicaba en la falta de una compensación adecuada por su trabajo, porque 'Road House' (2024) se concibió originalmente para un estreno en cines, pero la distribución cambió cuando fue adquirida por Amazon.

'Road House 2' será la tercera vez que Ritchie y Gyllenhaal coinciden, tras 'Guy Ritchie's The Covenant' (2023) e 'In the Grey' (2025).

El filme sigue la vida de Dalton Elwood, exluchador del UFC que comienza a trabajar como portero en el bar "Roadhouse", un local ubicado en medio de la carretera en Cayo de Florida para ahuyentar a los criminales que amenazan con destruir el local y que están dirigidos por Frankie (Jessica Williams). EFE