Solicitudes de subsidio por desempleo en EEUU anotan leve alza

(Bloomberg) -- Las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos subieron levemente, lo que refleja un mercado laboral estable.

Las solicitudes iniciales registraron un aumento de 6.000, hasta un total de 222.000, en la semana que finalizó el 19 de abril, según datos Departamento del Trabajo publicados el jueves. La cifra coincidió con la mediana de las previsiones de una encuesta de Bloomberg a economistas.

Las solicitudes continuas, una aproximación del número de personas que reciben beneficios, disminuyeron a 1,84 millones en la semana al 12 de abril, el nivel más bajo desde fines de enero.

Las solicitudes de subsidio por desempleo se han mantenido relativamente moderadas en las últimas semanas ante la incertidumbre sobre los aranceles y las perspectivas económicas.

En un evento celebrado el martes, Tom Barkin, presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, dijo que las empresas “en su mayoría no están despidiendo personal, pero están a la defensiva, y eso incluye medidas como congelar contrataciones o posponer inversiones o retrasarlas o diferirlas”.

El promedio móvil de cuatro semanas de nuevas solicitudes, un indicador que ayuda a suavizar las fluctuaciones de una semana a otra, cayó levemente a 220.250, el nivel más bajo desde mediados de febrero.

Antes de ajustar por factores estacionales, las solicitudes iniciales también disminuyeron la semana pasada. Las mayores disminuciones se observaron en Kentucky, Texas y Oklahoma.

Las solicitudes presentadas por empleados federales desempleados no se incluyen en el total de solicitudes de desempleo. Los datos de la semana anterior mostraban que las solicitudes se mantenían cerca de los niveles registrados en enero, antes de que la administración Trump comenzara a despedir trabajadores en todas las agencias. Las cifras correspondientes a los empleados federales se actualizarán más tarde el jueves.

