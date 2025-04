Luis Figo: "Me extraña mucho que se ponga en duda a un entrenador con el valor de Ancelotti"

El exfutbolista portugués Luis Figo dijo este lunes que le "extraña mucho que se ponga en duda a un entrenador con el valor de Carlo Ancelotti", aunque "quizá es por se el Real Madrid", y recordó que en el club merengue "se ha pitado a todo el mundo".

"Llevo mucho tiempo en el fútbol. Y sé que hay memoria corta y que vales únicamente por el último resultado, pero me extraña mucho, quizás sea por ser el Real Madrid, pero me extraña mucho que se ponga en duda un entrenador con el valor de Ancelotti, una persona que ha ganado todo lo que ha ganado y que demuestra su valía cada año. En el fútbol no se puede ganar siempre", valoró el luso en preguntas a los medios en un evento de los Premios Laureus 2025 en el Palacio de Cibeles de Madrid.

Sobre las críticas a los jugadores y al técnico madridistas, que recibieron una sonora pitada del Bernabéu tras la eliminación de la Champions en cuartos de final a manos del Arsenal, Figo recordó que "la afición del Real Madrid ha pitado a todo el mundo", por lo que cree que Kylian Mbappé, uno de los más señalados, no tiene que "sentirse diferente". "A mí sí me pitaron alguna vez, es normal, cuando jugaba mal, sí", recordó riendo.

"Se puede hablar de muchas cosas, pero el talento de los grandísimos jugadores, los mejores del mundo, que no se entiendan... En algún partido las cosas no irán como tienen que ir, pero no significa que se generalice esa situación", comentó sobre la dupla Vinícius-Mbappé.

Este sábado, Real Madrid y FC Barcelona viven un Clásico con el título de la Copa del Rey como premio, y Figo puso de ejemplo la actitud de Lamine Yamal para afrontar este tipo de partidos. "Es un partido que todos quieren jugar, deben hacer lo mismo que Lamine, los afronta con facilidad y compromiso, si lo hacen todos como él... Es el mejor consejo", afirmó.

"Es increíble, aparte del talento y calidad que tiene, lo que me sorprende es la madurez y la personalidad que tiene con esa edad. Yo creo que quizás muchas veces cuando eres joven no piensas en la responsabilidad y lo que significas, y solamente piensas en jugar al fútbol. Pero me sorprende por ese aspecto, mucho", agregó sobre el joven futbolista español del FC Barcelona.

El exfutbolista luso también reconoció el buen momento del Barça a las órdenes de Hansi Flick, quien ya hizo un "buen trabajo" en el Bayern de Múnich. "Mi duda era sobre cómo podía integrarse en el club, en una filosofía que conozco bien, el Barcelona, cómo juega. Pero la verdad es que lo está haciendo fenomenal", destacó, aunque no es su favorito para levantar la Champions. "El PSG lleva una racha muy regular de resultados, pero no me atrevo a decir quién va a ganar", comentó.

Y analizó la eliminatoria de semifinales entre Inter de Milán y Barça. "Son dos equipos de quizás un estilo diferente, pero el Inter no es solo el plan defensivo, quien piensa así se equivoca, el Inter está en este año con la posibilidad de ganar también los tres títulos", expresó.

Además, Figo afirmó que cuadrar un calendario a gusto de todos los actores presenta "mucha dificultad". "Es como una bola de nieve. Cuantos más partidos hay, más dinero ganan, es una realidad que hay muchos partidos, pero no sé si se consulta adecuadamente a los jugadores, representada en el Comité Ejecutivo de UEFA", recordó.

"Si preguntas a los jugadores si quieren descansar, dirán que no, si prefieren ganar más o menos, dirán que quieren jugar. Es complicado encontrar el equilibrio, es lo mas difícil. No es fácil, hay muchos intereses en juego. Tenemos que hacer el fútbol atractivo para la gente", añadió.