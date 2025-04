Casper Ruud: "Siento que podría haber hecho las cosas mejor"

El tenista noruego Casper Ruud ha asegurado que cree que "podría haber hecho las cosas mejor" en la derrota que ha sufrido este viernes frente al danés Holger Rune (6-4 y 6-2) en los cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-72º Trofeo Conde de Godó, quedándose sin la opción del título logrado la temporada pasada.

"Siento que podría haber hecho las cosas mejor. Él ha jugado más agresivo que yo. No he tenido muchas oportunidades. He intentado lo mejor, pero no ha sido posible. Ha jugado muy agresivo y ha golpeado la pelota muy rápido. Me devolvía con el segundo saque y podría decir que no he sacado muy bien. No he sido capaz de encontrar errores con su revés y su derecha", declaró a los medios en rueda de prensa.

"Mis golpes no fueron efectivos del todo. No estoy seguro porqué. Creo que no he hecho nada diferente de cuando lo hago bien. Uno de mis fuertes es mi revés, pero hoy no he generado muchos problemas. Ya en las dos primeras rondas no la sentí del todo bien", declaró el tenista noruego, que no podrá revalidar el título logrado en la pasada edición del Barcelona Open Banc Sabadell.

El noruego ha reconocido que ha cumplido el objetivo de llegar a cuartos de final, que es su propósito para cada torneo de tierra batida. "El objetivo era alcanzar los cuartos de final en cada torneo. No fui capaz en Montecarlo. Me hubiera gustado defender el título aquí, pero no ha sido posible", manifestó.

Tras esta derrota, Ruud afrontará la próxima semana el Masters 1.000 de Madrid, en el que espera hacer un "buen torneo" e intentar cumplir el objetivo de llegar a cuartos de final. "Veremos cuando llegue a Madrid. Espero tener buenos días de entrenamiento. He jugado bien en Madrid, llegando una vez a semifinales, así que intentare tener un buen torneo", finalizó.