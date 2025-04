Trump llama a la calma y dice que es un gran momento para comprar

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump hizo un llamado a los estadounidenses a mantener la calma y seguir invirtiendo, el día en que entraron en vigor sus amplios aranceles recíprocos, en una señal de que la Casa Blanca estaba siguiendo de cerca la reacción del mercado a los gravámenes.

“ESTE ES UN GRAN MOMENTO PARA COMPRAR”, dijo Trump el miércoles en una publicación en sus redes sociales. El mandatario también alentó a sus seguidores a “ESTAR TRANQUILOS”, agregando que “todo va a salir bien”.

“Estados Unidos será más grandioso y mejor que nunca”, aseguró.

Cuando el presidente publicó el mensaje, las acciones comenzaron a repuntar, y el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 entraron a terreno positivo mientras que el Nasdaq 100 amplió sus alzas.

Trump también destacó la intervención de Jamie Dimon, de JPMorgan Chase & Co., en Fox Business el miércoles por la mañana, señalando que el director del banco había elogiado la idea de fijar aranceles y negociar acuerdos comerciales. Trump no comentó sobre la predicción que hizo Dimon en la misma entrevista, de que una recesión era “un resultado probable” de las medidas arancelarias de Trump.

Trump y otros funcionarios de la administración han restado importancia en gran medida a las maquinaciones del mercado tras la decisión de elevar los aranceles al nivel más alto en un siglo, argumentando que el esfuerzo revitalizaría la industria manufacturera nacional y que el próximo proyecto de ley de recorte de impuestos del presidente ayudará a hacer crecer la economía.

“Durante las últimas cuatro décadas, básicamente desde que comencé mi carrera en Wall Street, Wall Street se ha vuelto más rico que nunca, y puede seguir creciendo y prosperando, pero durante los próximos cuatro años”, indicó el miércoles el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la Cumbre de Washington de la Asociación Americana de Banqueros.

“La agenda de Trump se centra en Main Street. Es el turno de Main Street. Es el turno de Main Street de contratar trabajadores. Es el turno de Main Street de impulsar la inversión y es el turno de Main Street de restaurar el Sueño Americano”, afirmó, refiriéndose a los sectores que operan fuera de Wall Street.

Se espera que en los próximos días comiencen las negociaciones con socios como Japón, Corea del Sur, Europa y la India, mientras que Trump ha insinuado la posibilidad de reducir o eliminar los aranceles a cambio de concesiones comerciales y regulatorias por parte de los socios comerciales. Pero otros países, entre los que destaca China, han tomado represalias contra los aranceles de Trump imponiendo gravámenes a las exportaciones estadounidenses.

Peter Tchir, director de estrategias macro de Academy Securities, dijo que los comentarios de Trump podrían “interpretarse como una señal de confianza”, ya que podrían demostrar que “está prestando atención a los mercados”. Pero Tchir también llamó a la cautela.

“Necesito ver algunos detalles. La gente de la administración ha estado diciendo que no nos dirigimos hacia una recesión, pero no están haciendo nada al respecto”, indicó Tchir.

Nota Original: Trump Says 'Be Cool' After Tariffs, Adds 'Great Time to Buy' (1)

