Adrián Lastra desvela cómo se encuentra tras su accidente

Adrián Lastra reaparecía hace unos meses en sus redes sociales desde la cama de un hospital comunicando que había tenido un accidente de moto "bastante aparatoso" por el que tuvo que ser operado "de cirugía plástica la mano izquierda".

Este fin de semana, el actor de 'Velvet' acudió a la velada del WOW 17 Madrid con Ilia Topuria en la competición y habló de cómo se encuentra tras sufrir este aparatoso contratiempo.

"De la mano todavía me queda, parece la pata de una paloma... esto se me va a quedar como secuela, es una putada porque no puedo cerrar" confesaba el intérprete, anunciando que ahora está gestionando interponer demandas: "Estamos ahora con las demandas y demás".

Además, explicaba que "no fue un fallo mío" ya que "me encontré una cosa en el suelo y de repente salte por los aires y menos mal que tuve los reflejos de cogerme la moto".

Debido a ese accidente estuvo "a punto de amputarme la última parte de la falange del anular" y como era verano "iba con un casco abierto, tirantes, bermudas... Menos mal que no toqué suelo".

Por último, detallaba que ha tomado la decisión de denunciar para que nadie más pueda sufrir ese mismo accidente: "Yo porque iba con una moto que se pudo mantener un poco, pero si llega a ir una persona que no tenga reflejos o que no tenga una fuerza y te puede dar un susto muy grande o te puedes quedar ahí", por lo que espera que "esto sirva para que, en caso de que puedan hacer cualquier obra".