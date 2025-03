Bladex y Scotiabank lideran crédito de 100 millones de dólares para EGE Haina

CIUDAD DE PANAMÁ, 13 de marzo de 2025

El crédito sindicado sigue las directrices de Green Loan Principles (GLP) del Loan Market Association (LMA) y el Loan Syndications and Trading Association (LSTA). Refleja el compromiso de ambas entidades, de respaldar proyectos que impulsen la transición hacia energías renovables y contribuyan a la mitigación del cambio climático, fortaleciendo el suministro energético para el crecimiento del país.

CIUDAD DE PANAMÁ, 13 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex) y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) anunciaron el cierre exitoso de un crédito sindicado por 100 millones de dólares para la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina), reafirmando su compromiso con la transición energética y el desarrollo sostenible en la región.

Los recursos del crédito sindicado serán utilizados para apoyar a EGE Haina en el desarrollo de su plataforma de activos renovables, respaldando la estrategia de crecimiento de la empresa, alineada con el objetivo nacional de incrementar la participación de las energías renovables en la matriz energética de República Dominicana.

Para Jorge Salas, presidente ejecutivo de Bladex, "este financiamiento reafirma nuestra misión de ser un socio estratégico clave en el desarrollo de infraestructura sostenible en la región. Nos enorgullece trabajar en conjunto con Scotiabank y apoyar a EGE Haina en su compromiso con la transición energética; y la generación de energía más limpia y eficiente para la República Dominicana".

Por su parte, Gonzalo Gil, presidente ejecutivo de Scotiabank República Dominicana afirmó que "estamos comprometidos con República Dominicana y con nuestros clientes, para seguir ayudándolos a crecer con una visión de desarrollo sostenible".

El cierre exitoso de este financiamiento consolida la relación entre Ege Haina, Bladex y Scotiabank, reafirmando el papel que desempeñan las instituciones financieras en el impulso de proyectos sostenibles y en el crecimiento económico de la región.

"La instalación de nueva generación de fuentes renovables es un pilar fundamental en el crecimiento de EGE Haina. Como tal, la empresa continúa anclando su estrategia de financiamiento en estructuras de capital con etiquetado verde o sostenible. Este financiamiento se ajusta perfectamente a nuestros planes de desarrollo. Agradecemos el respaldo de las entidades financieras, que fortalece nuestro modelo de energía sostenible", Rodrigo Varillas, director senior de Finanzas de EGE Haina.

EGE Haina es líder en la generación de energía sostenible en el país, con un portafolio diversificado que incluye parques eólicos, plantas solares y generación térmica eficiente. Con esta nueva financiación -amparada bajo las directrices de Green Loan Principles (GLP) del Loan Market Association (LMA) y el Loan Syndications and Trading Association (LSTA) - la empresa busca seguir fortaleciendo su posición como actor clave en la descarbonización del sector eléctrico y en la seguridad energética de la República Dominicana.

Acerca de Bladex:

Bladex es un banco multinacional fundado en 1979 por los bancos centrales de América Latina y el Caribe con el propósito de impulsar el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la región. Con sede en Panamá, el Banco cuenta además con oficinas de representación en Argentina, Brasil, Colombia, México y una agencia en Estados Unidos, brindando soluciones financieras a instituciones y corporaciones en toda la región. Desde 1992, Bladex cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BLX) y, por más de 10 años, en la Bolsa Mexicana de Valores, consolidando su presencia en los mercados financieros internacionales. Su base accionaria incluye bancos centrales, entidades estatales y bancos de 23 países latinoamericanos, así como inversionistas institucionales y particulares.

Acerca de Scotiabank

La visión de Scotiabank es ser el socio financiero más confiable de nuestros clientes y lograr un crecimiento sostenible y rentable. Guiados por nuestro propósito, "por nuestro futuro", ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capitales. Con activos de aproximadamente $1.4 billones (al 31 de octubre de 2024), Scotiabank es uno de los bancos más importantes de Norteamérica por sus activos y cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener más información, visite www.scotiabank.com y síganos en X @Scotiabank.

Acerca de EGE Haina:

EGE Haina es la principal empresa público-privada del país, una de las generadoras de electricidad más importantes de la República Dominicana, y líder de las Antillas en energía renovable. Ha invertido más de 1,600 millones de dólares en la conformación de una matriz de generación eléctrica diversificada y sostenible que supera los 1,200 MW de capacidad instalada. La empresa es el mayor emisor privado de bonos corporativos en el mercado local de capitales, el primer emisor de bonos verdes del Mercado de Valores de la República Dominicana y el primer emisor dominicano de un bono vinculador a la sostenibilidad en los mercados internacionales.

