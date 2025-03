Lukashenko nombra a Alexander Turchin nuevo primer ministro de Bielorrusia

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha nombrado este lunes a Alexander Turchin como nuevo primer ministro del país, al que ha presentado ante el resto de ministros y miembros del Gabinete durante una ceremonia en la que ha recalcado que se trata de una "gran responsabilidad".

Turchin se encontraba hasta ahora al frente del Comité Ejecutivo Regional de Minsk, la capital. Según ha expresado el propio Lukashenko, su intención era nombrar a alguien que pueda "desempeñar debidamente sus funciones", según informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias BelTA.

En este sentido, ha aclarado que la decisión ha sido tomada tras mantener conversaciones con los diferentes grupos parlamentarios y las principales fuerzas económicas del país. "Así he visto cómo hay varios puntos de vista. Podéis ver que es como una pirámide económica, arriba hay varios economistas", ha defendido.

"El Gobierno estará ahora encabezado por una persona que ya ha trabajado en el seno del Gabinete y que conoce este trabajo muy bien", ha aseverado, antes de matizar que se trata de un "equipo muy bien preparado". "No os abandonaré", ha añadido. La Constitución bielorrusa establece que el presidente del país es el encargado de nombrar al primer ministro.

Además, ha instado a los altos cargos del Gobierno a "construir relaciones" y "comunicarse unos con otros". "No existe necesidad alguna de dividir nada. Voy a supervisar que no entréis en conflicto, que no haya problemas. Tenemos que estar calmados y trabajar", ha puntualizado Lukashenko.

La Comisión Electoral Central (CEC) anunció el pasado mes de enero la victoria de Lukashenko en las presidenciales con un 86 por ciento de los votos, unos resultados que han sido criticados a nivel internacional y que, según la oposición, son fraudulentos.

El mandatario, acusado por parte de la comunidad internacional de haber sacado adelante un proceso electoral "fraudulento", sin verdaderos rivales y con el único propósito de perpetuarse en el poder, ha indicado que los comicios han contado con los observadores pertinentes y ha defendido la viabilidad del proceso.

Los votantes acudieron a las urnas en un contexto sociopolítico muy complejo y con un país situado bajo un estricto régimen de sanciones debido al apoyo prestado a Rusia en el marco de la invasión de Ucrania. A esto se suma la fuerte represión ejercida por las fuerzas de seguridad durante la ola de protestas que tuvo lugar tras las elecciones celebradas en agosto de 2020.