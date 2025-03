Ancelotti confirma que Fede Valverde "está disponible"

Madrid, 8 mar (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, confirmó la recuperación total del uruguayo Fede Valverde, "disponible" para jugar ante el Rayo Vallecano, antes de decidir si lo alinea o lo deja en el banquillo dando prioridad al derbi de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

"Valverde está bien, está disponible. Ha llegado justo ante el Atlético de Madrid, el partido salió bien, ha mejorado, está en buena condición y puede jugar", informó Ancelotti tras el regreso de Fede a la dinámica de grupo en la mañana del sábado después de tres días de recuperación.

El técnico italiano ensalzó la importancia de Valverde y desveló las demarcaciones en las está más feliz jugando. "Sé perfectamente dónde le gusta menos jugar, que es como extremo derecho. Le gusta mucho jugar como pivote o interior y como lateral".

"En el futuro, ya lo es, porque es el mejor lateral del mundo, pero su carrera creo que va a ser en el medio del campo, no como lateral", opinó.

Además, para Ancelotti, el futbolista uruguayo es un ejemplo de que se puede cumplir las dos premisas que marcó y que hoy aclaró. "O corres o marcas la diferencia. Creo que alguien lo ha malinterpretado".

"Si no corres o marcas la diferencia, no está bien. Si no marcas las diferencias tienes que correr. Es verdad que hay jugadores que corren y marcan la diferencia. Valverde es uno que puede hacer las dos cosas, correr y marcar la diferencia", sentenció. EFE