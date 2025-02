Jefe de Aemet sobre el 29O: "Hubo falta de liderazgo no solo en esa reunión sino en las siguientes a las que asistí"

-

El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Valencia, José Ángel Núñez, ha asegurado que el 29 de octubre, día de la dana, "hubo falta de liderazgo" en el Cecopi que gestionaba la emergencia, pero no solo en esa reunión sino también "en las siguientes a las que asistí".

Asimismo, ha apuntado que los indicios que había durante la mañana eran "suficientemente graves" como para haber convocado antes a ese órgano con inundaciones en zonas Valencia, un camionero desaparecido a mediodía --en la zona de l'Alcúdia-- y, de hecho, ha recalcado que, por ejemplo, el Ayuntamiento de la capital del Turia ya había reunido a su Cecopal. Por ello, considera que otros políticos sí que "supieron interpretar" las alertas.

Así lo ha indicado en una entrevista a la cadena SER recogida por Europa Press, y después de que El País publique una relación con los mensajes de WhatsApp enviados por Núñez a compañeros de la Aemet con una cronología de lo que estaba sucediendo en el Cecopi la tarde de la dana.

El relato publicado va desde uno de las 17.26 horas, donde Núñez asegura en un mensaje que la situación es "crítica" con el embalse de Forata casi desbordándose y "están pensando en evacuar"; las 17.34: "ya es emergencia hidrológica"; 18.22: hay gente en los tejados en una urbanización de Utiel; 18.58 (cuando estaban desconectados): "Aquí llevamos esperando, llevamos más de una hora de reflexión"; 19.12: "Van a enviar un mensaje masivo a móviles a las zonas afectadas"; 19.28: "No saben ahora mismo ni cómo está la situación" o el último, a las 19.46: "El mensaje va a ir a toda la provincia de Valencia. Aconsejando no moverse de casa". El ES-Alert se envió a la población a las 20.11.

Núñez, que ha defendido que en la reunión había técnicos que han hecho frente de forma exitosa a otras circunstancias complicadas y con décadas de experiencia, ha explicado que él no era el encargado de levantar actas ni la Aemet se lo pidió, pero hizo esta cronología "de forma casi casual" y le ha servicio para reconstruir la situación de lo que ocurrió.

El jefe de Climatología ha señalado que ha decidido hacerlo público tras escuchar el relato de las víctimas recogido en el sumario y las declaraciones posteriores del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "casi en tono reprobatorio, casi recriminando a los periodistas que estaban allí haciendo su trabajo, preguntando lo que tenían que preguntar, diciendo que dónde veíamos el cambio de versión". Para Núñez, ha sido "insoportable ver cómo la gente se estaba ahogando a las seis, a las seis y media, a las siete, y a continuación las declaraciones del presidente de la Generalitat", ha detallado.

REUNIÓN SUSPENDIDA

José Ángel Núñez asegura que el 29O se vivió "una situación tan compleja, tan angustiosa, tan estresante", que cree que cualquier persona de los que estuvieron allí "si no tomó notas es difícil recordar lo que pasó". Según ha apuntado, tiene anotado que la reunión se suspendió si bien no recuerda el momento exacto en el que se lo dijeron ni el motivo que se dio. "En uno de mis whatsapp pongo que es para reflexionar, pues puede ser que fuese; pero lo importante yo creo, lo trascendente, es que la reunión estuvo suspendida".

El responsable de Aemet ha indicado que a las 17.00 horas fueron dando paso en el Cecopi a los técnicos que fueron explicando cada uno en su ámbito de competencias lo que estaba ocurriendo --Emergencias, bomberos, UME, CHJ y Aemet-- sin que "nadie" quitara "hierro a la situación": "Se estaban describiendo cosas muy graves; estoy hablando de las cinco entre las cinco y las seis y sí que se nos escuchó; otra cosa es que el que tuviera que tomar las decisiones estuviese preparado para sintetizar toda esa información y tomar una decisión rápida, que era lo que exigía ese momento".

No obstante, considera que esa ya era una hora "en la que la simultaneidad de las emergencias es prácticamente en toda la provincia de Valencia y hacían muy difícil poder gestionar esa situación con éxito". A esa hora, según ha relatado, se habían caído las comunicaciones, muchas torres de telefonía móvil, torres de alta tensión, había pueblos sin luz, incomunicados totalmente o autovías principales totalmente colapsadas, como la A7 o la A3.

Sin embargo, sostiene que "la falta de liderazgo es para mí evidente que ocurrió pero no solamente en esa reunión del día 29 sino en las en las siguientes a las que yo asistí". A su juicio, el Cecopi debería de haber convocado, por lo menos, "desde primera hora de la mañana" y estaba convencido de que iba a ser así porque "no había nada que impidiese no convocarla y los indicios que había ya a esa hora eran suficientemente sólidos de que la situación era muy grave".

En este sentido, ha recordado que había un aviso rojo activado ya a las 7 de la mañana; a las ocho y media ya se estaban produciendo inundaciones y a media mañana había un camionero desaparecido. Así, recalca que "otros organismos con menos competencias como el Ayuntamiento de València convocó su Centro Municipal de Emergencias", pese a que "era un sitio donde no llovió".

"OTROS SUPIERON INTERPRETAR Y ACTUARON EN CONSECUENCIA"

"Hubo otros políticos de todos los colores, por eso digo que no se trata aquí de partidismo, que supieron interpretar muy bien la emergencia de ese día y actuaron en consecuencia", ha sostenido. En el caso del Cecopi, las primeras anotaciones que tiene de cuándo se empieza a hablar de la posiblidad de mandar una alerta son de las 19.00 horas.

Núñez afirma que no le "cabe en la cabeza" que un presidente de la Generalitat "se dedique a mentir y a tirar por los suelos el prestigio de una institución" como el Consell, al tiempo que sostiene que Mazón "no sabe interpretar los avisos" porque "Aemet no trabaja con predicciones de van a caer 300, 400, sino que trabaja con umbrales", que se fijaron hace 17 años cuando se puso en marcha el Plan MeteoAlerta y son consensuados con las comunidades autónomas.

"En su momento, y nadie ha puesto desde entonces ningún reparo, se estableció que para la Comunitat Valenciana el umbral son 180 litros por metro cuadrado. Es decir, que cuando el meteorólogo prevé que se van a superar o igualar 180 litros por metro cuadrado, se establece el nivel rojo de aviso. Y si nos vamos al Plan MeteoAlerta, que cualquiera lo puede consultar de forma libre en la página web de la Agencia Estatal de Meteorología, pone que cuando se establece el nivel rojo el riesgo es extremo", ha detallado.

Ese momento significa que "hay peligro de que se produzcan fenómenos muy graves o catastróficos que puedan afectar a personas y bienes. Y eso es lo que dimos". "Dimos el umbral de 180, que se establece cuando se piensa que o se prevé que se van a superar los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Pues además, el meteorólogo puso que esa cantidad se podía superar solo en dos o tres horas. O sea que yo creo que más que eso, es que era un indicio claro de que la situación era muy grave", ha concluido.