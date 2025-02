'Anora' consagra su estrellato a los Óscar en los premios Spirit

Mikaela Viqueira

Santa Mónica (EE.UU.), 22 feb (EFE).- La comedia 'Anora' y su actriz principal, Mikey Madison, consagraron este sábado su estrellato a los Óscar tras alzarse con tres premios Spirit del cine independiente, uno de los termómetros en la carrera por los galardones más codiciados de Hollywood.

La trama, que sigue a una trabajadora sexual que se casa impulsivamente con un joven oligarca ruso, logró el galardón a mejor película en la 40 edición de estos premios, que se celebraron en los alrededores del emblemático puerto de Santa Mónica, en el condado de Los Ángeles.

La cinta competía junto a otros proyectos también nominados a los Óscar, como la popular comedia negra de horror 'The Substance', que se fue a casa con las manos vacías; y los dramas 'Sing Sing' y 'Nickel Boys'.

La estrella de este proyecto, la ovacionada Mikey Madison, se coronó en la categoría a mejor intérprete principal, escalando posiciones en su carrera al galardón más preciado de la Academia de Hollywood, el de mejor actriz.

Madison compite por este premio, cuyo desenlace se dará a conocer el próximo 2 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, junto a la española Karla Sofía Gascón ('Emilia Pérez'), la brasileña Fernanda Torres ('I'm Still Here'), Demi Moore ('The Substance') y Cynthia Erivo ('Wicked').

El estadounidense Sean Baker también subió al escenario para recoger su galardón en la categoría de mejor dirección y se perfila como uno de los candidatos favoritos para el Óscar en este apartado, donde volverá a verse las caras con Brady Corbet ('The Brutalist').

La comedia de Baker coge impulso a poco más de una semana para el colofón del festival de premios de Hollywood, donde está nominada en seis categorías, entre ellas a mejor película, mejor director o mejor actriz.

El actor Kieran Culkin agrandó también su huella con el Spirit a mejor interpretación de reparto por su interpretación en 'A Real Pain' mientras que un Jesse Eisenberg al borde del llanto se alzó con el premio a mejor guión por esta historia, que conecta al actor y director estadounidense con sus raíces polacas y judías.

Otros títulos que marcaron territorio fueron 'Nickel Boys', con el galardón a mejor cinematografía; 'September 5' con la mejor edición para Hansjörg Weissbrich; y la animada 'Flow', que ganó a mejor cinta internacional.

Por su parte, 'No Other Land', el proyecto que narra a través del activista palestino Basel Adra la destrucción de la comunidad de Masafer Yatta por la ocupación israelí, se impuso en la categoría a mejor documental, encaminando así su candidatura al Óscar.

En el apartado de series, pese a que drama del Japón milenario 'Shogun' volvió a sacar músculo y demostró que su popularidad todavía sigue latente, 'Baby Reindeer' ('Mi reno de peluche') dio la sorpresa al liderar la tabla con tres galardones.

Una incrédula cara de emoción inundó el rostro de la mexicana Nava Mau al escuchar su nombre como ganadora en la categoría a mejor interpretación de reparto en una serie por su papel como Tori en la miniserie de Netflix.

Su compañera de reparto, la aclamada Jessica Gunning, también se alzó con el galardón a mejor interpretación revelación con un discurso en el que quiso insistir al creador de la serie, Richard Gadd, por escogerla para ser "su acosadora" durante los siete capítulos de la trama.

Gadd, por su parte, logró arrebatarle a 'Shogun' el premio a mejor interpretación principal, en la que competía también junto a Andrew Scott ('Ripley') o Julio Torres ('Fantasmas'), entre otros.

Conocidos como "los Óscar del indie", los Spirit reconocen a películas cuyo presupuesto se encuentra por debajo de los 30 millones de dólares, una cifra bastante baja para los estándares de los estudios de Hollywood. EFE